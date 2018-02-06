Вторник, 6 Февраля 2018 18:26

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел переговоры с представительской делегацией парламента Швейцарии во главе с председателем Национального Совета Домиником де Бюманом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Налбандян выразил благодарность де Бюману за последовательный вклад в укрепление армяно-швейцарских отношений.

В свою очередь глава Национального Совета Швейцарии отметил, что это уже пятый его визит в Армению, и приятно видеть наличие прогресса в дружественной стране. При этом он констатировал, что его визит в Армению - яркое свидетельство желания Швейцарии укреплять и развивать отношения с армянской стороной.

На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, коснулись расширения торгово-экономических контактов, повышения эффективности взаимодействия на международных площадках. Собеседники выразили удовлетворение уровнем межпарламентского сотрудничества, квалифицировав его как эффективное.

Налбандян и де Бюман коснулись подготовки к предстоящему в Ереване в октябре текущего года саммиту Франкофонии.

Глава армянского внешнеполитического ведомства представил швейцарской делегации последние развития в карабахском конфликте, а также усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию проблемы.