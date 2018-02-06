Вторник, 6 Февраля 2018 17:54

АрмИнфо. "Уровень преподавания русского языка в армянских школах не дает повода для недовольства. Однако, недовольство вызывает недостаток учебников по русскому языку в армянских школах. Зачастую родители вынуждены перевозить детей из областей в Ереван, где проблема с книгами не стоит так остро, или же отправлять их к родственникам в Россию, что совершенно неприемлемо." Об этом 6 февраля в Национальном Собрании Армении заявила представитель русской общины в Парламенте Татьяна Микаелян.

Микаелян отметила, что преподаванию русского языка и литературы в Армении уделяется особое внимание. "Но как понять тот факт, что проблемы с другими учебниками быстро решаются, а с учебниками по русскому языку нет",- отметила она, добавив, что посольство России поставляет армянским школам книги, но их недостаточно и издательства должны помочь решить данный вопрос, не возлагая всю ответственность на школы, у которых зачастую не хватает средств даже на покупку новых парт.

Микаелян также обратила внимание депутатов на проблему с подготовкой специалистов по русскому языку, нехватка которых остро чувствуется по республике. Депутат посчитала неприемлемым наличие подобных проблем на фоне стратегических отношений между Арменией и Россией. "Нам стоит обращать больше внимание на эти вопросы и повысить уровень преподавания русского языка. На данный вопрос обратил внимание также премьер-министр Армении Карен Карапетян, и я надеюсь, что в ближайшее время он получит свое решение", - заключила Микаелян.