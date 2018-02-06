Вторник, 6 Февраля 2018 17:29

АрмИнфо. Турция выразила недовольство Ватикану по поводу признания событий 1915 года. Как сообщают турецкие СМИ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги визита в Ватикан.

По словам Эрдогана, Папа Франциск выслушал его высказывания. "Папа Франциск солидарен с Турцией по поводу так называемого геноцида армян", - сказал турецкий лидер.

Меж тем, согласно сообщению Ватиканского Зала Печати, на встрече Франциска с Эрдоганом были затронуты вопросы двусторонних отношений между Святейшим Престолом и Турцией, обстановки в стране и положения в ней Католической Церкви, а также вопрос приема многочисленных беженцев. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с особым вниманием вопрос статуса Иерусалима, и подчеркнули необходимость продвигать мир и стабильность и этом регионе посредством диалога и переговоров, в духе уважения прав человека и международного права.

В начале встречи Папа Римский подарил турецкому президенту медальон с изображением ангела, убивающего демона войны.

Отметим, что Эрдоган стал первым за 59 лет главой Турции, которого приняли в Ватикане. Франциск первый совершил апостольский визит в Турцию в ноябре 2014 года по приглашению правительства этой страны.

В 2016 году, во время визита в Армению, Папа Римский как и до этого признал и осудил Геноцид армян в Османской империи. Это спровоцировало гнев Анкары, которая назвала понтифика распространителем "менталитета крестовых походов".