Вторник, 6 Февраля 2018 17:24

АрмИнфо. Beeline сообщил о продлении действия акции на бессрочный период для абонентов постоплатных пакетов <Смарт>. Как поясняет пресс- служба компании, речь идет о предложении действующем с октября 2016 года, позволяющем использовать неизрасходованные за прошлые месяцы мегабайты, минуты и SMS.

Согласно источнику, неизрасходованные минуты, мегабайты и SMS за предыдущий месяц будут начислены на счет текущего месяца. Максимальной объем неизрасходованных данных, который будет начислен абоненту составит месячный объем минут, мегабайтов и SMS предусмотренных в рамках постоплатного пакета. К примеру, абоненты тарифного пакета <Смарт 750> могут накопить максимально 350 минут на сети других операторов связи РА, 1000 SMS и 12000 МБ Интернет-трафика.

<Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам, самые удобные услуги, и цель этой акции состоит в том, чтобы наши подписчики полностью использовали возможности, предоставленные в рамках пакетов, и всегда оставались на связи со своими друзьями. Это беспрецедентное предложение нашло положительный отклик среди подписчиков, и мы решили продлить его на неопределенный период>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Дополнительную информацию можно получить на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, связавшись с оператором в чате, по бесплатному номеру 0611 и в центрах обслуживания Beeline.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".