Вторник, 6 Февраля 2018 17:12

АрмИнфо. "Мы уже собрали 29 подписей из необходимых 27. В связи с этим 16 февраля в 11:00 состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении по вопросу роста цен на товары первой необходимости", - об этом 6 февраля в беседе с журналистами заявил депутат от фракции "Елк" Эдмон Марукян.

Он отметил, что 16 февраля в Парламенте Армении будет обсуждаться проект о внесении изменений в Налоговый кодекс Армении, что, по мнению блока, приведет к снижению цен на ряд товаров. Как отметил Марукян, инициативу о созыве внеочередного заседания помимо депутатов блока "Елк" поддержали также члены блока "Царукян".