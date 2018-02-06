Вторник, 6 Февраля 2018 17:07

АрмИнфо. Председатель Госкомитета водного хозяйства Армении Арсен Арутюнян не исключает, что в течение 2018 года возникнет необходимость в дополнительных попусках воды из озера Севан. <В настоящее время, невозможно говорить о каких объемах идет речь. Однако при сохранении скудных на осадки погодных условий, дополнительный водозабор из озера Севан станет неизбежной мерой>, - отвечая на вопрос АрмИнфо 6 февраля на встрече с журналистами заявил Арсен Арутюнян.

По словам Арутюняна, в 2016 году по сравнению с 2015-м годом уровень воды в озере Севан повысился на 27 см, таким образом сохранив тенденцию последних лет. Исключением стал 2014-й год, когда уровень воды снизился на 2-3 см и затем 2017-й год - со снижением на 3-4 см. Данная ситуация была обусловлена засушливой погодой и как итог дополнительным попуском воды из озера. В течение последних 15 лет к данной мере в связи с проблемами орошения правительство прибегало несколько раз.

Нынешняя зима, как отметил глава Водхоза, оказалась на редкость скупа на осадки. В результате год стал неблагоприятным в плане накопления водных запасов в водохранилищах. На сегодня накоплено около 25% необходимой нормы, вместо предусмотренных 30%. Однако уже просматриваются риски, поскольку по состоянию на сегодня даже в сравнении с 2016-м, также неблагоприятным в плане осадок, в водохранилищах Армении накопленный обьем воды на 75 млн. куб.м меньше. Только в Ахурянском водохранилище не хватает 56 млн. куб.м воды.

Вместе с тем, в Госкомитете, по заверению главы ведомства, настроены на позитив, поскольку армянские синоптики пообещали, что вторая половина февраля и март будут богаты на осадки, что позволит смягчить ситуацию. Тем не менее, кратковременные осадки, как признался Арутюнян, смогут лишь увлажнить почву. Уровень снежного покрова на высокогорьях также недостаточен.

Однако, по словам главы Водхоза, его ведомство не сидит сложа руки. Предприняты меры для восстановления 14 глубинных скважин в Армавирской области и еще 23 скважены будут пробуряны. Ведутся также переговоры с российскими компаниями для импорта мобильных насосных станций. <При любом раскладе мы воспользуемся правом на водозабор из озера Севан в размере как минимум 170 млн куб.м>, - заключил Арсен Арутюнян.

Напомним, что Национальное Собрание Армении 17 июля 2017 года одобрило поправки к программе "О восстановлении, сохранении, воспроизводстве и использовании экосистемы озера Севан", согласно которому в 2017 году были увеличены объемы попусков воды из озера Севана со 170 млн куб.м. до 270 млн. куб. м. Основанием для увеличения попусков послужил тот факт, что заполненность Апаранского и Азатского водохранилищ оказалась на 17 млн куб м. меньше, чем в предыдущем, а наполненность реки Раздан - меньше на 40 млн куб.м. Кроме того, на 105 млн куб м. меньше оказалось заполненным Ахурянское водохранилище. Несмотря на то, что Министерство охраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана, а независимые эксперты в один голос твердили, что снижение уровня воды в Севане приведет к необратимым последствиям в связи с усилением процесса заболачивания, законопроект был принят, что, как и ожидалось, отразилось на уровне озера Севан.

Озеро Севан - основной источник пресной воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии. Озера расположено на высоте 1914 метров над уровнем моря. Площадь водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. В всязи с восстановлением гидротоннеля <Арпа - Севан> в 2019 году, к 2030-му году уровень озера планируется повысить до оптимальных 1903,5 м.