Вторник, 6 Февраля 2018 16:51

АрмИнфо. Народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу. Об этом в Ереване на пресс-конференции со своим армянским коллегой Ара Баблояном заявил председатель Национального Совета Швейцарии Доминик де Буман.

Буман также подчеркнул тот факт, что независимость Армении была провозглашена во время серьезного этнического конфликта, во время которого столкнулись как вопросы территориального права, так и вопросы права народа на самоопределение. "Данный вопрос должен быть решен исключительно в рамках переговоров с учетом конвенций ООН, права народов на самоопределение, совместно с представителями Минской группы ОБСЕ. Народ Нагорного Карабаха имеет право выбирать свою судьбу, как и все другие народы, только таким образом можно достичь мира и стабильности в регионе", - отметил Буман.

Также Буман отметил, что в 2013 году Швейцария признала Геноцид армян в Османской Турции и надеется, что такие преступления не будут повторяться в будущем. Однако, как отметил спикер, очень важен тот факт, что правительство Армении было готово без каких-либо предусловий подписать армяно-турецкие протоколы по примирению. "Швейцария может только сожалеть о том, что данные протоколы так и не вступили в силу, однако, я уверен, что путем мирных переговоров и обсуждений, возможно добиться взаимопонимания", - заявил Буман. При этом он акцентировал тот факт, что, несмотря на блокаду границ Армении на Востоке и Западе, республика фиксирует значительные темпы роста.

Отвечая на вопрос о том, как де Буман оценивает тот факт, что нынешний президент Серж Саргсян, возможно, станет следующим премьер-министром Армении, де Буман заявил, что Швейцария никогда не вмешивалась в дела других государств.

В свою очередь председатель НС РА Ара Баблоян отметил, что одним из самых важных ворсов, которые были сегодня обсуждены был вопрос мирного урегулирования Нагорно- Карабахского конфликта. "Армения всегда выступала за то, чтобы данный вопрос был решен исключительно мирным путем под руководством Минской группы ОБСЕ",- отметил Баблоян. Он заметил, что для армянской стороны в данном вопросе приоритетом являются соблюдение прав человека, а также право народа Арцаха на самоопределение. Баблоян высоко отметил тот факт, что Швейцария не только в 2013 году приняла и осудила Геноцид армян, но также ввела наказание за его отрицание.

Спикер также заметил, что дополнительным стимулом для развития армяно-швейцарских отношений является проведение в Ереване саммита Франкофонии и подписание между Арменией и Евросоюзом рамочного соглашения.

Отметим, что сегодня делегация Швейцарии посетила также Мемориальный комплекс жертв Геноцида "Цицернакаберд" и воздала дань памяти невинных жертв. геноцида 1915 года. Также спикер Парламента Швейцарии выступил с трибуны Национального Собрания Армении, а затем представители делегации встретились со спикером РА Ара Баблояном.