Вторник, 6 Февраля 2018 16:00

АрмИнфо. Вопросы армяно-иранского сотрудничества обсудили вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов и посол ИРИ в РА Сейед Казем Саджади.

Вице-спикер парламента Армении высоко оценил взвешенную позицию Тегерана по карабахскому урегулированию. Он подчеркнул, что попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер обречены на провал. В качестве свидетельства сказанному он привел пример армяно­иранской дружбы, как народов носителей двух великих религий.

Касаясь экономического сотрудничества двух стран, Шармазанов подчеркнул, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе, а также подписание между РА и Евросоюзом рамочного соглашения создает выгодные условия для интенсификации взаимодействия с Ираном. Стороны обратились также к деятельности свободной экономической зоны Мегри. Шармазанов в целях повышения эффективности экономического сотрудничества предложил интенсифицировать заседания профильных парламентских комиссий двух стран.