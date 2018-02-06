Вторник, 6 Февраля 2018 14:46

АрмИнфо. Армянские военнослужащие, прошли курсы НАТО в школе горной подготовки Сачхере в Имерети.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии, курсы, проводимые в рамках программы "Партнерство НАТО во имя мира"(PfP) стартовали 15 января и завершились 2 февраля. Всего в курсах приняли участие 12 военнослужащих из Армении, Грузии, Латвии и Польши. Из Армении курс подготовки прошли 5 военнослужащих миротворческой бригады во главе с капитаном Арутюном Григоряном. Участники курса получили соответствующие сертификаты.

Отметим, что на курсах военные отработали навыки езды на лыжах, преодоления препятствий на заснеженном рельефе и осуществления поисково-спасательных операций.

Напомним, что в конце декабря 2017 года, в рамках официального визита президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси, состоялась встреча глав оборонных ведомств Грузии и Армении Левана Изория и Вигена Саркисяна. На встрече грузинская сторона предложила Армении принять участие в учениях школы горной подготовки Сачхере.