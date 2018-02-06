Вторник, 6 Февраля 2018 13:40

АрмИнфо. Делегация Национального Собрания Армении в рамках визита в Республику Арцах встретилась с министром обороны Арцаха Левоном Мнацаканяном, в ходе встречи армянские парламентарии вручили Мнацаканяну удостоверение о передаче Министерству обороны Арцаха десяти миллионов драмов от депутатов и Аппарата НС Армении.

Как заметил глава фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян, в это дело свой вклад внесли все без исключения сотрудники Аппарата НС. Командующий Армией обороны Арцаха отметил, что переданная сумма послужит решению насущных проблем Армии обороны и военнослужащих.

Отметим, что месяцами ранее от имени НС РА Армии обороны НКР было вновь передано 10 млн драмов.