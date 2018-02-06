Вторник, 6 Февраля 2018 11:26

АрмИнфо. Армянский парламент отклонил инициативу оппозиционного блока "Елк" по созданию временной парламентской комиссии по этике в связи с инцидентом по нападению депутата от правящей Республиканской партии Арташеса Гегамяна на главу фракции "Елк" Никола Пашиняна.

В связи с этим, депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян заметил, что отклонив эту инициативу правящая партия, по сути, легализовала драки и нападения в парламенте. "По сути, РПА поощряет атмосферу безнаказанности в парламенте, да и по всей республике в целом",- заметил депутат.

Блок "Елк" также выступил с инициативой по сбору подписей для созыва внеочередного заседания парламента по вопросу повышения цен на товары первой необходимости в республике. Для созыва внеочередного заседания блоку понадобиться 24 депутатских подписей. Блок "Царукян" устами своего вице-спикера Микаела Мелкумяна заявил о готовности присоединения к инициативе. "Правительство вообще не предпринимает каких-либо шагов по снижению цен на товары первой необходимости, даже каких-то косметических, чтобы как-то успокоить общество",- отметил Мелкумян.

Отметим, что месяцами ранее в армянском парламенте произошла драка между Николом Пашиняном и Арташесом Гегамяном. После того, как Пашинян во время своего выступления в саркастическом тоне упомянул Гегамяна, последний в фойе НС набросился с кулаками на оппозиционера.