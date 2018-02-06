Вторник, 6 Февраля 2018 11:12

АрмИнфо. В Министерство чрезвычайных ситуаций Армении 5 февраля в 15:25 поступил сигнал о том, что в 2 км от села Тех Сюникской области РА по дороге в Арцах обнаружены снаряды.

На место выехала оперативная группа пожарных-спасателей, которые обнаружили 16 снарядов и мин различного калибра. На месте дежурят сотрудники Полиции.