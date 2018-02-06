Вторник, 6 Февраля 2018 10:45

АрмИнфо.По положению на 10:00 часов 6 февраля дороги на территории Армении в основном проходимы.

Как сообщает МЧС Армении, с 6-10 февраля ожидается погода без осадков. Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц местами гололед. "Исходя из неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии и МЧС Южной Осетии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.