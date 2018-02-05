Понедельник, 5 Февраля 2018 19:36

АрмИнфо. В Ереване проходит акция-шествие против подорожания, инициированная оппозиционным блоком "Елк".

Участники акции протеста, по улице Абовяна движутся шествием к площади республики скандируя "Мы говорим нет подорожанию!", "Мы говорим нет грабежу!".

Один из лидеров "Елк" Никол Пашинян в ходе шествия подчеркнул, что требование одно - возвращение Налогового кодекса к прежнему состоянию, то есть до первого января 2018 года, хотя бы по части расценок на дизтопливо, бензин и сжиженный газ. Пашинян подчеркнул, что достичь успеха по вопросу внесения изменений в Налоговый кодекс можно лишь посредством общественного давления.

Участники акции пройдут шествием по центральным улицам Еревана и вернутся на площадь перед кинотеатром Москва.