Понедельник, 5 Февраля 2018 19:06

АрмИнфо. В Армении неадекватные и оторванные от реальной жизни граждан, власти. Об этом 5 февраля на акции протеста "Нет подорожанию" заявил один из лидеров блока “Елк” Эдмон Марукян.

По его словам, об этом свидетельствует аргументация властей относительно роста цен на ряд товаров в стране. “Граждане нашей страны, сплотившись, посредством общественного давления, должны показать властям их место. Мы говорили, что подорожание в стране связанны с акцизным налогом. До первого января повысились международные цены, которые не имеют никакого отношения к обязательствам Армении. Цинизм в том, что на фоне акций протеста в стране цены на бензин вновь выросли”,- отметил Марукян. И в этом контексте выразил убеждение, что без оказания давления на правящий режим, без мобилизации сил нельзя достичь успеха.

По его словам, “Елк” разработал поправки к новому Налоговому кодексу, согласно которому внесено предложение о возращении расценок на акцизы к до первоянварским расценкам. Марукян также сообщил, что завтра в парламенте состоится сбор подписей для проведения внеочередного заседания по вопросу внесения изменений в налоговый кодекс. Он выразил уверенность, что лишь совместными усилиями можно достичь успеха в этом вопросе.

В свою очередь другой член блока Артак Зейналян призвал граждан выйти на улице и показать властям кто в стране хозяин.

На площади перед кинотеатром Москва проходит акция протеста против подорожания, организатором которой выступил оппозиционный блок "Елк”. Участники акции пройдутся маршем по центральным улицам Еревана и вернутся к кинотеатру Москва.

На площади собралось порядка тысячи человек. Это уже вторая акция протеста блока. Первая состоялась 19 января.