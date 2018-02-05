Понедельник, 5 Февраля 2018 18:41

АрмИнфо. При поддержке Армянского винодельческого фонда 13 армянских винодельческих компаний принимают участие в 25-й юбилейной выставке продуктов питания, напитков (включая алкогольные напитки) "ProExpo" в Москве.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоз, выставка проходит с 5 по 9 февраля. На крупнейшей международной выставке в регионе в этом году армянские компании во второй раз представляют свою продукцию в совместном павильоне.

Интерес к армянскому павильону и поток посетителей довольно высок. Предусматривается посещение армянских павильонов представителями винных дистрибьюторских сетей, а также коллекционерами вин.

В выставке принимают участие около 2200 компаний из более чем 62 стран. Ожидается, что на выставке будет около 70 000 посетителей.