Понедельник, 5 Февраля 2018 18:34

АрмИнфо. На площади перед кинотеатром Москва в Ереване стартует акция протеста "Нет подорожанию", организатором которой выступил оппозиционный блок "Елк".

Как сообщает корреспондент АрмИнфо с места событий, на площади уже находятся лидеры "Елк" Никол Пашинян, Эдмон Марукян, Артак Зейналян, Арам Саркисян. Участники акции пройдутся маршем по центральным улицам Еревана и вернутся к кинотеатру Москва.

На сегодняшней акции протеста, блок "Елк" пришел с новой инициативой, а именно, с предложением провести внеочередное заседание парламента по вопросу нового Налогового кодекса, который вступил в силу с 1 января 2018 года и увеличения налогового бремени.

На площади уже собралось несколько сот человек. Это уже вторая акция протеста блока. Первая состоялась 19 января.