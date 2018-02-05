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 Понедельник, 5 Февраля 2018 18:26
Давид Степанян

Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция

Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция

АрмИнфо.Член комитета «Карабах», советник первого президента Армении по вопросам национальной безопасности Ашот Манучарян в интервью АрмИнфо рассуждает о логике последних событий на Ближнем Востоке, курдском факторе, реальных бенефициариях процессов глобальной политики. Рассуждает о месте Армении в глобальной системе политических координат, угрозах нацбезопасности страны, прогнозирует смену внешнего восприятия Арменией и ее управления.     

 

Ашот Гарникович, турецкое вторжение в курдонаселенный сирийский Африн, референдум в иракском Курдистане вкупе с рядом других аналогичных факторов как будто говорит о тенденции замены ИГИЛ в качестве инструмента рассеивания смуты на Большом Ближнем Востоке курдским фактором. Куда ведет подобная логика, на Ваш взгляд?

 

Фундаментальных изменений в плане целеполагания в действиях различных сил не произошло. Мировая финансовая олигархия продолжает оставаться инициатором и ответственным за все бедствия народов Ирака, Сирии, Ливии, за деятельность ИГИЛ. Именно олигархия ответственна за провоцирование хаоса с целью сохранения существующего миропорядка, модели цивилизации, которая дает возможность сосредоточить мировое богатство  и власть в одних руках. Сравнительно недавно народы стали постепенно осознавать суть происходящего и в кризисный период задались вопросами, к примеру, о целях государства, спасающего благодаря дотациям коммерческие банки. Осознание сопровождалось бунтами, начиная с Латинской Америки и кончая азиатскими странами. Эти бунты нужно было как-то остановить, что и было сделано посредством провоцирования хаоса в регионе Большого Ближнего Востока. На Ближнем Востоке и в Северной Африке было создано новое оружие массового поражения в виде беженцев. Парадокс, но сделано это было не кем-нибудь, а правительствами европейских стран, разбомбивших Ливию и ввергнувших север Африки в состояние хаоса, сопровождаемого потоками беженцев в ту же Европу. Причины следует искать в отказе европейских обществ подписывать очередную “атлантическую хартию”, которая бы позволила придать новое дыхание существующему миропорядку. Меж тем, именно данный документ позволял поднять систему грабежа на новый уровень, предоставляя транснациональным корпорациям в суверенных государствах Европы большую власть чем сами эти государства. Иными словами, мировой финансовой элите нужно было прикрыть глаза обществ на инициаторов и суть происходящих в мире процессов. Что и было сделано посредством провоцирования хаоса, зла и потоков беженцев на Ближнем Востоке с целью дальнейшего перекатывания на Европу.     

 

Хорошо. Но, к примеру, та же турецкая операция в сирийском Африне пока что привела не к формированию волны беженцев, а к боестолкновениям с курдами. Где тут логика?

 

До последнего времени хаос в регионе сеялся посредством созданного региональными и шире иностранными спецслужбами ИГИЛ, выполняющего отнюдь не национальные задачи. При этом, ИГИЛ активно эксплуатировал многовековую ненависть исламских сообществ и стран в отношении европейской цивилизации. И то, что якобы строило ИГИЛ на территории своего “государства” с точки зрения ислама был намного справедливее чем то, что им веками предлагала Европа. И полуторамиллиардный исламский мир, таким образом, на примере деятельности ИГИЛ увидел, что подобная справедливость существует. Рупоры западной пропаганды в лице СNN и прочих подобных контор демонстрировали лишь одну сторону ИГИЛ, умалчивая о другой с целью провоцирования Запада на борьбу с исламистами.

 

Как результат сегодня перед человечеством возникла гораздо большая проблема – населению исламских стран нужно преподнести более высокую идею, чем та которую им преподнесло ИГИЛ. Просто прекратить боевые действия недостаточно, нужна идея, в противном случае эти люди периодически будут подниматься на борьбу за справедливый в их понимании мир. Соответственно, теперь, как бы покончив с “Исламским государством”, инициаторам хаоса понадобился новый инструмент, и его очень быстро нашли в лице курдов. Кстати, следующими в списке стран отведенных на заклание значатся Турция, Ливан, Египет и Иран. И для провоцирования хаоса, к примеру, в Турции его авторы собираются использовать криптоармян и армянские возможности в регионе в целом. Курдская же игра, на мой взгляд, ведется весьма тонко и во всем этом весьма значима политика Дональда Трампа. Президент США стремился к совершенно иным целям и совершенно не является инструментом финансовой олигархии и наоборот. Его задача состояла в превращении США, являвшихся главным инструментом мировой финансовой олигархии, в инструмент американского народа для осуществления национальных задач. Трамп лично неоднократно говорил об этом, конечно, в более осторожных и политкорректных выражениях. И он старался наладить сотрудничество в первую очередь с Россией и Китаем именно с целью остановить хаос в различных регионах мира. И определенные круги в Вашингтоне, обслуживающие мировой финансовой олигархии, провоцируют ухудшение отношений с Москвой и Пекином именно с целью помешать ему это сделать. Однако, тем не менее, Трампу удалось провести удачную операцию по Северной Корее. И в результате этой операции в выигрыше остались как Ким Чен Ын, так и Трамп. Возможности диалога между Россией и Китаем с одной и США с другой стороны были сведены к нулю благодаря вышеупомянутым усилиям. Трамп начал провоцировать обострение кризиса вокруг Северной Кореи, демонстрируя себя как решительного человека готового применить против КНДР ядерное оружие. И вот тут все те кто мешал ему наладить отношения с Россией и Китаем, те кто называл его слабаком, стали отговаривать Трампа от ядерного удара по КНДР. Его также стали призывать договариваться с Пхеньяном. Когда же Трамп резонно спросил как можно договориться с, скажем так, неадекватным лидером КНДР, ему посоветовали договориться с КНДР посредством Китая и России.

 

Чего Трамп и добивался…

 

Безусловно. И он это получил, разыграв эту великолепную партию по Северной Корее.

Вторым провокатором хаоса на Ближнем Востоке в интересах мировой финансовой олигархии является Биньямин Нетаньяху. Его деятельность, при этом, никак не преследует защиту интересов, неоднократно подставляемого им, израильского народа. Нетаньяху и его окружение неустанно провоцируют в близлежащих к Израилю странах ненависть в его отношении, провоцируя в этих странах конфликты, чтобы им, якобы, было не до еврейского государства. Немалые усилия они, кстати, прикладывают и в провоцировании разжигания карабахского конфликта. И усилия эти отнюдь не сводятся к поставкам израильского оружия в Азербайджан. 

 

А зачем Израилю провоцировать войну в Карабахе?

 

Потому что Иран и Турция все еще стоят на очереди в планах инициаторов подрыва стабильности в этих и других странах. Недавно это осознали и в Турции, в Иране это знали всегда. После этого осознания реальности, в Анкаре поняли, что союзников и друзей, заинтересованных в стабильности в Турции у них нет. За исключением двух соперников-врагов.

 

России и Ирана...

 

Однозначно. Как результат между Турцией, Россией и Ираном сложился совершенно фантастический альянс. И этот альянс, этот фактор стабильности нужно было подорвать. Самым же лучшим подрывателем является карабахский конфликт. Начало полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном не только взорвет весь регион, но и уничтожит альянс между Москвой, Тегераном и Анкарой.

 

Что и является целью Нетаньяху?

 

Конечно. Могу сказать, что до последнего времени в орбите израильского влияния находился лишь Азербайджан. Однако, постепенно это влияние растет и в Армении, особенно в информационном пространстве, которое с подачи и манипулирования Израилем работает и в направлении сохранения инструментария создания дополнительной конфликтности вокруг Карабаха. 

 

Ваша точка зрения понятна. Остаются вопросы об основных векторах ударов инициаторов управляемого хаоса…

 

Главное направление, основной удар направлен на Европу. Второе направление – Россия, превратившаяся сегодня в военную группировку противостоящую интересам мировой олигархии. Одно лишь присутствие России мешает мировой финансовой элите расправиться с Китаем. В направлении США его президент Трамп пока что держит удар отлично и вполне способен извернуться и нанести ответный удар. При этом, справиться с мировой финансовой олигархией сегодня объективно не способен ни один национальный лидер.

 

Непонятно а зачем олигарху Трампу вообще бороться с “коллегами”. Вы не усматриваете в этом противоречия?

 

В рамках условной борьбы между национальной и коллаборационистской буржуазией. Ее ведь никто не отменял с той лишь поправкой, что сегодняшние коллаборационисты являются оружием мировой финансовой олигархии. Наращивание ВВП посредством шулерства на финансовых рынках в долгосрочной перспективе не исходит из национальных интересов США. И эту философию американская национальная элита прекрасно осознает.    

 

В последнее время на страницах российских и пророссийских СМИ все чаще появляются публикации о подверженности Армении террористической угрозе. При этом в качестве  единственной панацеи упоминается военное присутствие России. Усматриваете ли подобные угрозы нашей нацбезопасности Вы? 

 

На мой взгляд, угроза терроризма сегодня существует в отношении любых стран, а не только Армении. И ее направление разрабатывается в условных штабах мировой финансовой олигархии. Некоторые ближайшие цели, кстати, по соседству с Арменией, я уже обозначил. Решение же по любой другой стране может быть принято практически в любой момент. И наличие Нагорного Карабаха и миллионов исламизированных армян в Турции является не лучшим фактором в пользу непринятия подобного решения по Армении. Потенциал создания подобной угрозы в Армении есть, поэтому при целенаправленной работе спецслужб она вполне может стать реальностью. При этом, наличие 102-й РВБ, российского военного присутствия в Армении одновременно является как залогом безопасности нашей страны от угрозы терроризма, так и мишенью для террористов. Поэтому, определенные действия с целью подрыва условий российского военного присутствия в Армении вполне вероятны.

 

В условиях тотального контроля правящей в Армении РПА и Сержа Саргсяна лично над, по крайней мере, внутриполитической повесткой страны, мотивация полемики вокруг личности будущего президента Армена Саркисяна, по меньшей мере, представляется непонятной. Неужели президенту под давлением извне в обход Конституции будут отведены не только церемониально-декларативные функции?

 

Армения не является исключением среди стран постсоветского пространства в которых установлено внешнее управление. Единственным счастливым исключением была Беларусь и постепенно таковым становится и Россия. И Армен Саркисян является качественно-новым этапом внешнего управления Арменией. Раньше Армения управлялась извне стратегически в плане ценностей, реализации конкретных экономических программ и т.д. С приходом Армена Саркисяна, человека около 20 лет осуществлявшего функции инструмента управления нашей страной Великобританией, инструмент каждодневного внешнего управления теперь появится уже в Армении. Поэтому, на мой взгляд, с президентством Армена Саркисяна, Сержу Саргсяну и его окружению придется довольствоваться в управлении государством в лучшем случае второстепенной ролью. Поэтому его приход на должность президента я лично воспринимаю как переход внешнего управления Арменией на качественно-новый уровень прямого управления. Армен Саркисян действительно будет президентом Армении, реально отправив конституционные ухищрения Сержа Саргсяна коту под хвост. И Армен Саркисян уж точно придет в Армению не один, он придет с тысячами выпускников английских, западных вузов, членами невидимой, но влиятельной в Армении “Ассоциации выпускников английских вузов”. Задумывая реформирование Конституции под себя и в собственных интересах Серж Саргсян руководствовался собственным местечковым мышлением. Он предполагал, а условный иностранный клуб сегодня располагает. И этому клубу Серж Саргсян пока еще нужен для осуществления перехода к прямому управлению Арменией, но он не будет нужен впоследствии и очень скоро его вынудят уйти по причине ненадобности.                  

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Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседямиЭрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседанийАрмянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизмуПравящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизмШармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотноШармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 годуЭдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республикШармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республикиНачальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавирусаАрмения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособнаАналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителейЭксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителейВ Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характерШармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
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Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемыЕреван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы
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