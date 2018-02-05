Понедельник, 5 Февраля 2018 17:04

АрмИнфо. Владелица одного из ночных клубов Еревана склоняла танцовщиц к занятию проституцией. Как стало известно следственным органам, в ходе ночных шоу-программ, шестеро танцовщиц, помимо танцев, предоставляли клиентам сексуальные услуги.

Владелица клуба, 65-летняя жительница Еревана, имя которой не упоминается в информации Следственного Комитета, для развития этого бизнеса предоставляла клиентам кофротабельные номера и все иные необходимые условия. Танцовщицы-проститутки договоривались об оплате своих услуг в холле клуба, затем, получая деньги делились ими поровну с хозяйкой заведения.

Как сообщает пресс-служба СК, 2 февраля было возбуждено уголовное дело о поощрении занятием проституцией. Для всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств дела была создана следственная группа. Во время следственных действий, в одном из помещений клуба был с <поличным> пойман один из клиентов, который развлекался с танцовщицей.

На основании полученных достаточных доказательств, владелице ночного клуба было предъявлено обвинение по 262 статье УК РА. Последняя, признала себя виновной и дала признательные показания.