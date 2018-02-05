Понедельник, 5 Февраля 2018 16:50

АрмИнфо. Армен Саркисян будет реальным президентом Армении, отправив конституционные ухищрения Сержа Саргсяна коту под хвост. Подобное мнение выразил АрмИнфо член комитета <Карабах>, советник первого президента Армении по вопросам национальной безопасности Ашот Манучарян.

19 января действующий президент Армении Серж Саргсян объявил посла РА в Великобритании, экс-премьера Армении Армена Саркисяна кандидатом правящей Республиканской партии на пост президента страны. Президентские выборы в Армении пройдут 2 марта, президент будет избираться депутатами парламента, в котором большинство мандатов принадлежат РПА. Далее новый президент назначит нового премьер-министра от всё той же РПА.

"Армения не является исключением среди стран постсоветского пространства в которых установлено внешнее управление. Единственным счастливым исключением была Беларусь и постепенно таковым становится и Россия. И Армен Саркисян является качественно-новым этапом внешнего управления Арменией. Раньше Армения управлялась извне стратегически в плане ценностей, реализации конкретных экономических программ и т.д. С приходом Армена Саркисяна, человека около 20 лет осуществлявшего функции инструмента управления нашей страной Великобританией, инструмент каждодневного внешнего управления появится в Армении уже непосредственно", - заметил аналитик.

На взгляд Манучаряна, с президентством Армена Саркисяна, Сержу Саргсяну и его окружению придется довольствоваться в управлении государством в лучшем случае второстепенной ролью. Приход Саркисяна на должность президента аналитик воспринимает как переход внешнего управления Арменией на качественно-новый уровень прямого управления.

По его прогнозам, Армен Саркисян придет в Армению не один, а с тысячами выпускников английских, западных вузов, членами невидимой, но влиятельной в Армении "Ассоциации выпускников английских вузов". На взгляд аналитика, задумывая реформирование Конституции под себя и в собственных интересах Серж Саргсян руководствовался собственным местечковым мышлением.

"Вкратце, он предполагал, а условный иностранный клуб сегодня располагает. И этому клубу Серж Саргсян пока еще нужен для осуществления перехода к прямому управлению Арменией, но он не будет нужен еще долго и очень скоро его вынудят уйти по причине ненадобности", - подытожил Манучарян.

Согласно ЦИК РА, на референдуме 6 декабря 2015 года 66,2% граждан проголосовали "за" внесение в Конституцию поправок превращающих Армению в парламентскую республику, в которой реальная власть будет сконцентрирована в руках премьер- министра. Новый президент будет лишен рычагов влияния на внешнюю и оборонную политику. Вооруженные силы будут подчиняться министру обороны, а функции верховного главнокомандующего в период военных действий отводятся премьеру. Основным же кандидатом на пост премьера от РПА является ее лидер Серж Саргсян.

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