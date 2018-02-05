Как сообщает пресс-служба Полиции Армении, нововведение обусловлено тем, что в 2018 году увеличилось число тяжелых ДТП, основная причина которых нарушение скоростного режима. "В рамках проводимых мероприятий по предупреждению происшествий, с 8 февраля Дорожная полиция Армении начнет применять передвижные радары, фиксирующие скорость. Просим всех водителей соблюдать правила дорожного движения на всех участках дороги, вне зависимости от того, есть ли на этом участке дороги специальные средства по контролю за ПДД или нет", - отмечается в сообщении ведомства.

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