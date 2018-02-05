Понедельник, 5 Февраля 2018 15:18

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительную телеграмму главе Кипра Никосу Анастасиадису в связи с переизбранием на пост президента страны. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Армения придает важность перманентному укреплению армяно-кипрских межгосударственных отношений как в двустороннем, так и многостороннем формате. Этому, безусловно, содействуют взаимные визиты на высоком уровне и активный политический диалог, что является доброй традицией для наших стран. Уверен, что продолжим работу в том же духе, и будем продвигать взаимовыгодное сотрудничество на благо наших стран и народов", - говорится в поздравительной телеграмме Саргсяна.

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис 4 февраля одержал победу во втором туре президентских выборов. Как сообщило МВД страны после подсчета голосов, Анастасиадис набрал 55,99% голосов, его соперника Ставроса Маласа от левой партии АКЕЛ поддержали 44,01% избирателей. вка составила 73,97%,. Официально имя избранного президента объявят на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос" в 22:00 (23:00 мск). В должность новый глава государства вступит 28 февраля.

Первый тур выборов прошел 28 января. Тогда Анастасиадис занял первое место, набрав около 40% голосов. Главу Кипра избирают на пятилетний срок.