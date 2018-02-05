Понедельник, 5 Февраля 2018 14:16

АрмИнфо. Банк Анелик улучшил условия ипотечных кредитов. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, предоплата - начиная с 0%, процентная ставка - минимум 8,5% годовых, срок погашения - до 20 лет. Ипотечные кредиты выдаются как в драмах, так и в долларах США.

Согласно источнику, по этим условиям можно приобрести недвижимость как на вторичном рынке, так и в стоящемся здании. Ипотечные кредиты на этих условиях Банк Анелик выдает как за счет собственных средств, так и в рамках программ рефинансирования ипотеки со стороны кредитных компаний "Доступное жилье молодым" и "Национальная ипотечная компания".

Сегодня многие мечтают иметь собственную квартиру или частный дом, но не располагают достаточными финансами для воплощения своей мечты в реальность. Банк Анелик, посредством повышения доступности ипотечных кредитов, предоставляет клиентам возможность достичь цели, воспользовавшись новым кредитным продуктом на более эффективных условиях. Решение о выдаче ипотечного кредита принимается в кратчайшие сроки, а для получения необходим минимальный пакет документов.

Более подробно с условиями ипотечных кредитов можно ознакомиться на официальном сайте Банка Анелик www.anelik.am или позвонив по номеру 010 59 33 33.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем кредитных вложений Банка Анелик составил к 1 января 2018г 65.8 млрд драмов (49,9% от активов банка), из коих на долю розничного кредитования пришлось 41,3% или 27.2 млрд драмов. Объем ломбардных кредитов Банк нарастил за 2017 год на 20,8% до 5.8 млрд драмов, доля которых в общем кредитном портфеле банка составляет 8,8%, а в розничном кредитном портфеле - 21,3%. Активы Банка к 1 января 2018г составили 131.9 млрд драмов. Чистую прибыль Банк Анелик нарастил за 2017 год в 3,8 раз - до 4.3 млрд драмов. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г - 484,10 др/$1).

Отметим, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. Акционерами Банка являются кипрская компания FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% и ливанский Банк CreditBank S.A.L - 40,32%.