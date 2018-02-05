|В Ереване стартует акция протеста "Нет подорожанию" блока "Елк"
|Владелица ночного клуба в Ереване склоняла танцовщиц к занятию проституцией
|Прогноз: Армен Саркисян будет реальным президентом Армении, отправив конституционные ухищрения Сержа Саргсяна коту под хвост
|Ноу-хау от Дорожной полиции Армении: С 8 февраля на дорогах страны будут применяться передвижные радары, фиксирующие нарушение скоростного режима
|Саргсян поздравил Никоса Анастасиадиса в связи с переизбранием на пост президента Кипра
|Банк Анелик улучшил условия ипотечных кредитов: предоплата - с 0%, ставка - минимум 8,5% годовых, срок погашения - до 20 лет
|Армения заблокировала сделку по продаже Беларусью системы залпового огня "Полонез" Азербайджану
|5-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов
|Арцахские парламентарии акцентируют внимание армянских коллег на необходимости международного лоббирования вопроса признания Нагорного Карабаха
|В правительстве Армении обсудили возможности сокращения пробок
|На линии противостояния арцахско-азербайджанских войск состоится мониторинг ОБСЕ
|Из-за долга в 60 долларов в Армении был похищен ребенок
|МО Арцаха: За прошедшую неделю ВС Азербайджана произвели более 1500 выстрелов по армянским позициям
|Арцахцы с четырьмя детьми получат от ГК "Ташир" по $4 тыс
|С 3 по 5 февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Левон Алтунян: В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения
|В Армении автодороги в основном проходимы
|Италия уделит максимальное внимание затяжным конфликтам
|На фестивале «Соотечественников» сыграют на русском с армянским акцентом
|Налбандян: Политика отрицания Турции потерпела фиаско
|Фонд имени Степана Гишяна подарил детям микроавтобус для полноценной жизни
|Президент Арцаха провел переговоры с исполнительным директором фонда "Айастан" и представителем группы компаний "Ташир"
|Премьер-министры Армении и Казахстана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Ваге Никоян: Согласно реформе транспортной сети пассажирам не придется платить за пересадки
|Премьер РА: В отношениях между Арменией и Беларусью имеется большой неиспользоанный потенциал для углубления двусторонних отношений
|Баку: Лавров и Мамедъяров обсудили карабахский конфликт
|Ереван входит в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий россиян на 23 февраля
|Сопредседатели МГ ОБСЕ 8-9 февраля посетят Ереван
|Омбудсмен Армении: Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема
|Перед предстоящими президентскими выборами в России при РЦНК в Ереване создан "Клуб избирателя"
|Дороги на территории Армении в основном проходимы
|Делегация ВС Армении в Москве приняла участие во встрече представителей министерств обороны государств -членов ОДКБ
|Вопросы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили мэр Еревана и посол Болгарии в Армении
|Глава Национального совета Швейцарской Конфедерации посетит Армению
|Казахстан подвел итоги своего председательства в Совете Безопасности ООН
|Лавров: Логика, чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности - не может работать в реальной жизни
|В Армении будет создан военный медиахолдинг "Зинуж Медиа"
|Армения проведет классификацию земельного грунта
|Итальянское председательство в ОБСЕ считает, что МГ это не единственный возможный формат урегулирования карабахского конфликта
|В теченииe первой половины 2018г. Beeline улучшит фиксированный интернет десяткам тысяч абонентов
|В Армении из 12 инспекционных органов останутся 6
|В 2017 году 25.144 граждан Армении получили гражданство России
|Российские мотострелки отразило атаку ДРГ условного противника в горах Армении
|Заседания правительства Армении станут закрытыми
|Будущий премьер Армении разместится в резиденции президента
|Эксперт: Воздействие американских санкций в отношении России на Армению очевидно
|Состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О государственных наградах и почетных званиях"
|В Армении система оценки неимущих семей будет дополнена новыми показателями
|Кандидат в президенты от РПА вылетел в Россию для предвыборных встреч с представителями армянской общины РФ
|С 1 по 5 февраля температура воздуха в Армении поднимется на 6-8 градусов
|Гарегин II надеется на то, что Армен Саркисян будет баллотироваться на пост президента Армении
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Премьер Армении примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казахстане
|Президент России наградил медалью Пушкина доцента РАУ Лилит Меликсетян
|Электрические сети Армении предупреждают о плановых отключениях
|Захарова: Россия вместе с другими сопредседателями МГ предпринимает усилия по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта
|Макрон призвал не забывать день Геноцида армян
|Представители Европейской комиссии и замминистра охраны природы обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере охраны окружающей среды
|В текущем году в Ереване состоится третье заседание армяно-кувейтской межправительственной комиссии
АрмИнфо. Банк Анелик улучшил условия ипотечных кредитов. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, предоплата - начиная с 0%, процентная ставка - минимум 8,5% годовых, срок погашения - до 20 лет. Ипотечные кредиты выдаются как в драмах, так и в долларах США.
Согласно источнику, по этим условиям можно приобрести недвижимость как на вторичном рынке, так и в стоящемся здании. Ипотечные кредиты на этих условиях Банк Анелик выдает как за счет собственных средств, так и в рамках программ рефинансирования ипотеки со стороны кредитных компаний "Доступное жилье молодым" и "Национальная ипотечная компания".
Сегодня многие мечтают иметь собственную квартиру или частный дом, но не располагают достаточными финансами для воплощения своей мечты в реальность. Банк Анелик, посредством повышения доступности ипотечных кредитов, предоставляет клиентам возможность достичь цели, воспользовавшись новым кредитным продуктом на более эффективных условиях. Решение о выдаче ипотечного кредита принимается в кратчайшие сроки, а для получения необходим минимальный пакет документов.
Более подробно с условиями ипотечных кредитов можно ознакомиться на официальном сайте Банка Анелик www.anelik.am или позвонив по номеру 010 59 33 33.
По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем кредитных вложений Банка Анелик составил к 1 января 2018г 65.8 млрд драмов (49,9% от активов банка), из коих на долю розничного кредитования пришлось 41,3% или 27.2 млрд драмов. Объем ломбардных кредитов Банк нарастил за 2017 год на 20,8% до 5.8 млрд драмов, доля которых в общем кредитном портфеле банка составляет 8,8%, а в розничном кредитном портфеле - 21,3%. Активы Банка к 1 января 2018г составили 131.9 млрд драмов. Чистую прибыль Банк Анелик нарастил за 2017 год в 3,8 раз - до 4.3 млрд драмов. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г - 484,10 др/$1).
Отметим, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. Акционерами Банка являются кипрская компания FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% и ливанский Банк CreditBank S.A.L - 40,32%.
|В Ереване стартует акция протеста "Нет подорожанию" блока "Елк"
|Владелица ночного клуба в Ереване склоняла танцовщиц к занятию проституцией
|Прогноз: Армен Саркисян будет реальным президентом Армении, отправив конституционные ухищрения Сержа Саргсяна коту под хвост
|Ноу-хау от Дорожной полиции Армении: С 8 февраля на дорогах страны будут применяться передвижные радары, фиксирующие нарушение скоростного режима
|Саргсян поздравил Никоса Анастасиадиса в связи с переизбранием на пост президента Кипра
|Банк Анелик улучшил условия ипотечных кредитов: предоплата - с 0%, ставка - минимум 8,5% годовых, срок погашения - до 20 лет
|Армения заблокировала сделку по продаже Беларусью системы залпового огня "Полонез" Азербайджану
|5-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов
|Арцахские парламентарии акцентируют внимание армянских коллег на необходимости международного лоббирования вопроса признания Нагорного Карабаха
|В правительстве Армении обсудили возможности сокращения пробок
|На линии противостояния арцахско-азербайджанских войск состоится мониторинг ОБСЕ
|Из-за долга в 60 долларов в Армении был похищен ребенок
|МО Арцаха: За прошедшую неделю ВС Азербайджана произвели более 1500 выстрелов по армянским позициям
|Арцахцы с четырьмя детьми получат от ГК "Ташир" по $4 тыс
|С 3 по 5 февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Левон Алтунян: В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения
|В Армении автодороги в основном проходимы
|Италия уделит максимальное внимание затяжным конфликтам
|На фестивале «Соотечественников» сыграют на русском с армянским акцентом
|Налбандян: Политика отрицания Турции потерпела фиаско
|Фонд имени Степана Гишяна подарил детям микроавтобус для полноценной жизни
|Президент Арцаха провел переговоры с исполнительным директором фонда "Айастан" и представителем группы компаний "Ташир"
|Премьер-министры Армении и Казахстана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Ваге Никоян: Согласно реформе транспортной сети пассажирам не придется платить за пересадки
|Премьер РА: В отношениях между Арменией и Беларусью имеется большой неиспользоанный потенциал для углубления двусторонних отношений
|Баку: Лавров и Мамедъяров обсудили карабахский конфликт
|Ереван входит в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий россиян на 23 февраля
|Сопредседатели МГ ОБСЕ 8-9 февраля посетят Ереван
|Омбудсмен Армении: Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема
|Перед предстоящими президентскими выборами в России при РЦНК в Ереване создан "Клуб избирателя"
|Дороги на территории Армении в основном проходимы
|Делегация ВС Армении в Москве приняла участие во встрече представителей министерств обороны государств -членов ОДКБ
|Вопросы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили мэр Еревана и посол Болгарии в Армении
|Глава Национального совета Швейцарской Конфедерации посетит Армению
|Казахстан подвел итоги своего председательства в Совете Безопасности ООН
|Лавров: Логика, чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности - не может работать в реальной жизни
|В Армении будет создан военный медиахолдинг "Зинуж Медиа"
|Армения проведет классификацию земельного грунта
|Итальянское председательство в ОБСЕ считает, что МГ это не единственный возможный формат урегулирования карабахского конфликта
|В теченииe первой половины 2018г. Beeline улучшит фиксированный интернет десяткам тысяч абонентов
|В Армении из 12 инспекционных органов останутся 6
|В 2017 году 25.144 граждан Армении получили гражданство России
|Российские мотострелки отразило атаку ДРГ условного противника в горах Армении
|Заседания правительства Армении станут закрытыми
|Будущий премьер Армении разместится в резиденции президента
|Эксперт: Воздействие американских санкций в отношении России на Армению очевидно
|Состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О государственных наградах и почетных званиях"
|В Армении система оценки неимущих семей будет дополнена новыми показателями
|Кандидат в президенты от РПА вылетел в Россию для предвыборных встреч с представителями армянской общины РФ
|С 1 по 5 февраля температура воздуха в Армении поднимется на 6-8 градусов
|Гарегин II надеется на то, что Армен Саркисян будет баллотироваться на пост президента Армении
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Премьер Армении примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казахстане
|Президент России наградил медалью Пушкина доцента РАУ Лилит Меликсетян
|Электрические сети Армении предупреждают о плановых отключениях
|Захарова: Россия вместе с другими сопредседателями МГ предпринимает усилия по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта
|Макрон призвал не забывать день Геноцида армян
|Представители Европейской комиссии и замминистра охраны природы обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере охраны окружающей среды
|В текущем году в Ереване состоится третье заседание армяно-кувейтской межправительственной комиссии
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
|Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы