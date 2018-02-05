|В Ереване стартует акция протеста "Нет подорожанию" блока "Елк"
|Владелица ночного клуба в Ереване склоняла танцовщиц к занятию проституцией
|Прогноз: Армен Саркисян будет реальным президентом Армении, отправив конституционные ухищрения Сержа Саргсяна коту под хвост
|Ноу-хау от Дорожной полиции Армении: С 8 февраля на дорогах страны будут применяться передвижные радары, фиксирующие нарушение скоростного режима
|Саргсян поздравил Никоса Анастасиадиса в связи с переизбранием на пост президента Кипра
|Банк Анелик улучшил условия ипотечных кредитов: предоплата - с 0%, ставка - минимум 8,5% годовых, срок погашения - до 20 лет
|Армения заблокировала сделку по продаже Беларусью системы залпового огня "Полонез" Азербайджану
|5-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов
|Арцахские парламентарии акцентируют внимание армянских коллег на необходимости международного лоббирования вопроса признания Нагорного Карабаха
|В правительстве Армении обсудили возможности сокращения пробок
|На линии противостояния арцахско-азербайджанских войск состоится мониторинг ОБСЕ
|Из-за долга в 60 долларов в Армении был похищен ребенок
|МО Арцаха: За прошедшую неделю ВС Азербайджана произвели более 1500 выстрелов по армянским позициям
|Арцахцы с четырьмя детьми получат от ГК "Ташир" по $4 тыс
|С 3 по 5 февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Левон Алтунян: В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения
|В Армении автодороги в основном проходимы
|Италия уделит максимальное внимание затяжным конфликтам
|На фестивале «Соотечественников» сыграют на русском с армянским акцентом
|Налбандян: Политика отрицания Турции потерпела фиаско
|Фонд имени Степана Гишяна подарил детям микроавтобус для полноценной жизни
|Президент Арцаха провел переговоры с исполнительным директором фонда "Айастан" и представителем группы компаний "Ташир"
|Премьер-министры Армении и Казахстана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Ваге Никоян: Согласно реформе транспортной сети пассажирам не придется платить за пересадки
|Премьер РА: В отношениях между Арменией и Беларусью имеется большой неиспользоанный потенциал для углубления двусторонних отношений
|Баку: Лавров и Мамедъяров обсудили карабахский конфликт
|Ереван входит в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий россиян на 23 февраля
|Сопредседатели МГ ОБСЕ 8-9 февраля посетят Ереван
|Омбудсмен Армении: Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема
|Перед предстоящими президентскими выборами в России при РЦНК в Ереване создан "Клуб избирателя"
|Дороги на территории Армении в основном проходимы
|Делегация ВС Армении в Москве приняла участие во встрече представителей министерств обороны государств -членов ОДКБ
|Вопросы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили мэр Еревана и посол Болгарии в Армении
|Глава Национального совета Швейцарской Конфедерации посетит Армению
|Казахстан подвел итоги своего председательства в Совете Безопасности ООН
|Лавров: Логика, чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности - не может работать в реальной жизни
|В Армении будет создан военный медиахолдинг "Зинуж Медиа"
|Армения проведет классификацию земельного грунта
|Итальянское председательство в ОБСЕ считает, что МГ это не единственный возможный формат урегулирования карабахского конфликта
|В теченииe первой половины 2018г. Beeline улучшит фиксированный интернет десяткам тысяч абонентов
|В Армении из 12 инспекционных органов останутся 6
|В 2017 году 25.144 граждан Армении получили гражданство России
|Российские мотострелки отразило атаку ДРГ условного противника в горах Армении
|Заседания правительства Армении станут закрытыми
|Будущий премьер Армении разместится в резиденции президента
|Эксперт: Воздействие американских санкций в отношении России на Армению очевидно
|Состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О государственных наградах и почетных званиях"
|В Армении система оценки неимущих семей будет дополнена новыми показателями
|Кандидат в президенты от РПА вылетел в Россию для предвыборных встреч с представителями армянской общины РФ
|С 1 по 5 февраля температура воздуха в Армении поднимется на 6-8 градусов
|Гарегин II надеется на то, что Армен Саркисян будет баллотироваться на пост президента Армении
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Премьер Армении примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казахстане
|Президент России наградил медалью Пушкина доцента РАУ Лилит Меликсетян
|Электрические сети Армении предупреждают о плановых отключениях
|Захарова: Россия вместе с другими сопредседателями МГ предпринимает усилия по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта
|Макрон призвал не забывать день Геноцида армян
|Представители Европейской комиссии и замминистра охраны природы обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере охраны окружающей среды
|В текущем году в Ереване состоится третье заседание армяно-кувейтской межправительственной комиссии
АрмИнфо. Азербайджану не удалось приобрести у Беларуси реактивную систему залпового огня "Полонез" из-за препятствий, созданных Арменией. Об этом заявил "Комсомольской правде Беларусь" белорусский военный аналитик Александр Алесин. "Мы хотели продавать "Полонезы" в Азербайджан. Но против этого была Армения - наш партнер по ОДКБ. Сделка не состоялась. Вероятно, первым покупателем "Полонезов" станет Казахстан", - сказал Алесин.
Вместе с тем он констатировал, что Азербайджан - один из крупных клиентов Беларуси. По его словам Минск продает Баку системы ПВО, в частности, модернизированные зенитно-ракетные комплексы"Бук-МБ". "В октябре там провели стрельбы, азербайджанцы остались довольны, есть перспектива расширения сотрудничества. Еще для них мы модернизируем истребители Су-27 и Су-25" - сказал Алесин.
В тоже время он не исключил, что Беларусь, вероятно, скоро начнет продавать нелетальное оружие Армении.
Отметим, что РСЗО "Полонез" считается аналогом известного российского "Искандера". "Полонез" за минуту может выпустить 8 управляемых высокоточных ракет. Их отклонение от цели не превышает плюс-минус 30 метров на дальности до 300 километров. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации. Одним залпом батарея "Полонезов" может накрыть территорию площадью более 100 гектаров. Выполненный на шасси МЗКТ- 7930 с колесной формулой 8 на 8, комплекс очень мобилен - колесное шасси со всеми ведущими колесами позволяет развивать скорость до 70 километров в час.
Ранее, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на сумму 170 млн долларов. СМИ сообщали, что между Азербайджаном и Белоруссией состоялась сделка о закупке реактивной системы залпового огня "Полонез". Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы.
|В Ереване стартует акция протеста "Нет подорожанию" блока "Елк"
|Владелица ночного клуба в Ереване склоняла танцовщиц к занятию проституцией
|Прогноз: Армен Саркисян будет реальным президентом Армении, отправив конституционные ухищрения Сержа Саргсяна коту под хвост
|Ноу-хау от Дорожной полиции Армении: С 8 февраля на дорогах страны будут применяться передвижные радары, фиксирующие нарушение скоростного режима
|Саргсян поздравил Никоса Анастасиадиса в связи с переизбранием на пост президента Кипра
|Банк Анелик улучшил условия ипотечных кредитов: предоплата - с 0%, ставка - минимум 8,5% годовых, срок погашения - до 20 лет
|Армения заблокировала сделку по продаже Беларусью системы залпового огня "Полонез" Азербайджану
|5-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов
|Арцахские парламентарии акцентируют внимание армянских коллег на необходимости международного лоббирования вопроса признания Нагорного Карабаха
|В правительстве Армении обсудили возможности сокращения пробок
|На линии противостояния арцахско-азербайджанских войск состоится мониторинг ОБСЕ
|Из-за долга в 60 долларов в Армении был похищен ребенок
|МО Арцаха: За прошедшую неделю ВС Азербайджана произвели более 1500 выстрелов по армянским позициям
|Арцахцы с четырьмя детьми получат от ГК "Ташир" по $4 тыс
|С 3 по 5 февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Левон Алтунян: В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения
|В Армении автодороги в основном проходимы
|Италия уделит максимальное внимание затяжным конфликтам
|На фестивале «Соотечественников» сыграют на русском с армянским акцентом
|Налбандян: Политика отрицания Турции потерпела фиаско
|Фонд имени Степана Гишяна подарил детям микроавтобус для полноценной жизни
|Президент Арцаха провел переговоры с исполнительным директором фонда "Айастан" и представителем группы компаний "Ташир"
|Премьер-министры Армении и Казахстана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Ваге Никоян: Согласно реформе транспортной сети пассажирам не придется платить за пересадки
|Премьер РА: В отношениях между Арменией и Беларусью имеется большой неиспользоанный потенциал для углубления двусторонних отношений
|Баку: Лавров и Мамедъяров обсудили карабахский конфликт
|Ереван входит в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий россиян на 23 февраля
|Сопредседатели МГ ОБСЕ 8-9 февраля посетят Ереван
|Омбудсмен Армении: Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема
|Перед предстоящими президентскими выборами в России при РЦНК в Ереване создан "Клуб избирателя"
|Дороги на территории Армении в основном проходимы
|Делегация ВС Армении в Москве приняла участие во встрече представителей министерств обороны государств -членов ОДКБ
|Вопросы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили мэр Еревана и посол Болгарии в Армении
|Глава Национального совета Швейцарской Конфедерации посетит Армению
|Казахстан подвел итоги своего председательства в Совете Безопасности ООН
|Лавров: Логика, чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности - не может работать в реальной жизни
|В Армении будет создан военный медиахолдинг "Зинуж Медиа"
|Армения проведет классификацию земельного грунта
|Итальянское председательство в ОБСЕ считает, что МГ это не единственный возможный формат урегулирования карабахского конфликта
|В теченииe первой половины 2018г. Beeline улучшит фиксированный интернет десяткам тысяч абонентов
|В Армении из 12 инспекционных органов останутся 6
|В 2017 году 25.144 граждан Армении получили гражданство России
|Российские мотострелки отразило атаку ДРГ условного противника в горах Армении
|Заседания правительства Армении станут закрытыми
|Будущий премьер Армении разместится в резиденции президента
|Эксперт: Воздействие американских санкций в отношении России на Армению очевидно
|Состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О государственных наградах и почетных званиях"
|В Армении система оценки неимущих семей будет дополнена новыми показателями
|Кандидат в президенты от РПА вылетел в Россию для предвыборных встреч с представителями армянской общины РФ
|С 1 по 5 февраля температура воздуха в Армении поднимется на 6-8 градусов
|Гарегин II надеется на то, что Армен Саркисян будет баллотироваться на пост президента Армении
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Премьер Армении примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казахстане
|Президент России наградил медалью Пушкина доцента РАУ Лилит Меликсетян
|Электрические сети Армении предупреждают о плановых отключениях
|Захарова: Россия вместе с другими сопредседателями МГ предпринимает усилия по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта
|Макрон призвал не забывать день Геноцида армян
|Представители Европейской комиссии и замминистра охраны природы обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере охраны окружающей среды
|В текущем году в Ереване состоится третье заседание армяно-кувейтской межправительственной комиссии
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
|Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы