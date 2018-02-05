Понедельник, 5 Февраля 2018 14:04

АрмИнфо. Азербайджану не удалось приобрести у Беларуси реактивную систему залпового огня "Полонез" из-за препятствий, созданных Арменией. Об этом заявил "Комсомольской правде Беларусь" белорусский военный аналитик Александр Алесин. "Мы хотели продавать "Полонезы" в Азербайджан. Но против этого была Армения - наш партнер по ОДКБ. Сделка не состоялась. Вероятно, первым покупателем "Полонезов" станет Казахстан", - сказал Алесин.

Вместе с тем он констатировал, что Азербайджан - один из крупных клиентов Беларуси. По его словам Минск продает Баку системы ПВО, в частности, модернизированные зенитно-ракетные комплексы"Бук-МБ". "В октябре там провели стрельбы, азербайджанцы остались довольны, есть перспектива расширения сотрудничества. Еще для них мы модернизируем истребители Су-27 и Су-25" - сказал Алесин.

В тоже время он не исключил, что Беларусь, вероятно, скоро начнет продавать нелетальное оружие Армении.

Отметим, что РСЗО "Полонез" считается аналогом известного российского "Искандера". "Полонез" за минуту может выпустить 8 управляемых высокоточных ракет. Их отклонение от цели не превышает плюс-минус 30 метров на дальности до 300 километров. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации. Одним залпом батарея "Полонезов" может накрыть территорию площадью более 100 гектаров. Выполненный на шасси МЗКТ- 7930 с колесной формулой 8 на 8, комплекс очень мобилен - колесное шасси со всеми ведущими колесами позволяет развивать скорость до 70 километров в час.

Ранее, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на сумму 170 млн долларов. СМИ сообщали, что между Азербайджаном и Белоруссией состоялась сделка о закупке реактивной системы залпового огня "Полонез". Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы.