Понедельник, 5 Февраля 2018 14:03

АрмИнфо. На территории Армении с 6 по 10 февраля ожидается ясная погода без осадков.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 5-го февраля температура воздуха в республике постепенно повысится на 5-7 градусов, после чего существенно не изменится. Юго- западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду.

В Ереване с 6-10 февраля ожидается ясная погода без осадков.