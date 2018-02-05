Понедельник, 5 Февраля 2018 12:49

АрмИнфо. Делегация Национального Собрания Армении со 2 по 4 февраля с рабочим визитом посетила Республику Арцах.

В рамках визита армянские парламентарии провели встречу с президентом Арцаха Бако Саакяном. В ходе встречи речь зашла о дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества между республиками.

3 февраля в парламенте НКР состоялось заседание парламентариев двух республик. Спикер Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян отметил высокий уровень межпарламентского сотрудничества между двумя республиками.

В свою очередь глава фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян высоко оценил уровень сотрудничества между двумя парламентами. Парламентарии двух стран рассмотрели и обменялись мнениями относительно проекта заявления Национального Собрания РА о Сумгаитской резне, который будет представлен в армянском парламенте в ближайшие дни.

С отчетами выступили также главы парламентских комиссий двух стран. В частности, глава комиссии НС РА по вопросам обороны, национальной безопасности и внутренних дел Корюн Наапетян подчеркнул, что военный бюджет Армении за последние годы увеличился на 37 млрд драмов, что позволяет обеспечить баланс сил в регионе и модернизацию армянских ВС.

С речью выступили также арцахские парламентарии. В частности, глава фракции правящей партии "Айреник" Азат Товмасян акцентировал внимание не необходимости активизации процесса лоббирования вопроса международного признания Нагорного Карабаха. С этим предложением он обратился к своим коллегам из партии АРФ "Дашнакцутюн", поскольку она имеет влиятельные структуры за рубежом и активно лоббирует различные вопросы всеармянской важности. "Настало время, чтобы, армянские парламентарии, также как и структуры АРФД за рубежом стали активно продвигать на международных площадках вопрос признания Арцаха, как это делается в случае вопроса по международному признанию Геноцида армян в Османской Турции. Это не только не навредит переговорному процессу по карабахскому урегулированию, но и во многом будет содействовать ему, поскольку в определенной степени усмирит Азербайджан",- объяснил парламентарий. Он также посчитал необходимым реформирование межгосударственного договора между Арменией и Арцахом в соответствии с новыми реалиями. "Мы должны сделать это в ожидании того, пока Армения не признает независимость Арцаха",- заявил депутат.

Также армянские парламентарии 3 февраля встретилась с государственным министром Республики Арцах Араиком Арутюняном. В ходе встречи, государственный министр Арцаха отметил большое значение встреч в данном формате, подчеркивая, что они дают возможность организовать эффективные дискуссии по различным вопросам. Араик Арутюнян представил гостям нынешнее состояние экономики Арцаха, и подчеркнул рост, что рост ВВП в 2017 году составил 15%, который считается рекордным.

Государственный министр также отметил, что в ближайшие годы планируется реализовать ряд программ, в частности в сельском хозяйстве, энергетической сфере, намерены активизировать процесс репатриации.

В последний день своего рабочего визита, 4 февраля, армянские парламентарии встретились с командующим Армией обороны НКР генерал-лейтенант Левоном Мнацаканяном. В ходе встречи командующий армией обороны НКР кратко представил ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, о процессах, проводимых в воинских частях и на фронте, а также о проделанной работе по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.