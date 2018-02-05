Понедельник, 5 Февраля 2018 11:59

АрмИнфо. В правительстве Армении были обсуждены возможности сокращения пробок, эффективной организации и разгрузки дорожного движения в Ереване.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян представил результаты выполненного на основании поручения премьер- министра изучения и разработанные совместно с заинтересованными ведомствами предложения, которые касаются повышения пропускной способности дорожной сети Еревана, ограничения парковочных мест на некоторых участках, организации дорожного движения и ужесточения контроля, внедрения современных технологий, а также организации альтернативных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, коснувшись текущих работ, заместитель начальника Полиции РА при Правительстве РА Самвел Оганесян доложил, что дорожная полиция РА продолжает вносить изменения в организацию дорожного движения на перекрестках Еревана, на некоторых перекрестках движение стало круговым, и эти мероприятия продолжаются: с целью предотвращения скоплений транспортных средств и задержек, быстрой разгрузки перекрестков перемещены двойные сплошные линии, изменены режимы работы светофоров с правой секцией и т.д. Продолжается процесс перехода на автоматическое управление перекрестками: 50 перекрестков управляются электронной системой, планируется регулирование еще 60 перекрестков. Мэр Еревана Тарон Маргарян отметил, что является довольно эффективным создание пешеходных переходов путем установки мигающих светофоров, и установка в Ереване в 110 точках подобных светофоров также будет способствовать решению проблемы регулирования транспортных потоков. Премьер-министр предложил мэру Еревана продолжить работы в этом направлении. Глава Правительства поручил ответственным лицам рассмотреть в качестве краткосрочных решений и совместно работать в направлении увеличения числа регулирующих пересечение улицы светофоров, ужесточения контроля за стоянкой на второй полосе проезжей части прилегающих участков дорог, ограничения часов стоянки, эффективного распределения в Ереване межгосударственных и межобластных пунктов отправления и в других направлениях.