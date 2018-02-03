Суббота, 3 Февраля 2018 14:37

АрмИнфо. Котайкским отделом Следственного комитета Армении в связи с похищением и взятием в заложники десятилетней девочки возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 1 февраля 2018 года от жительницы города Егвард В.Абгарян поступил сигнал о том, что похищена ее десятилетняя дочь, похитительница ребенка требует вернуть денежный долг. В ходе предпринятых следственных мероприятий было установлено, что одна старая знакомая матери похищенного ребенка, воспользовавшись тем, что девочка ее знала, позвала ребенка в магазин, а вместо этого, обманув девочку, заперла ее у себя дома. Похитительница требовала у матери девочки вернуть долг в размере 30 тысяч драмов, угрожая тем, что в противном случае не отпустит ребенка.

Следственным комитетом Армении возбуждено уголовное дело по 218 статье УК РА. Девочка признана потерпевшей, подозреваемая задержана.