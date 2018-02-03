Суббота, 3 Февраля 2018 12:29

АрмИнфо. Сегодня, 3 февраля в столице Арцаха - Степанакерте состоится мероприятие, в ходе которого многодетные семьи Арцаха получат финансовую помощь от основателя и президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

Согласно сообщению пресс-службы Всеармянского фонда "Айастан", семьи, имеющие 4 детей, получат по $4 тыс. "Уже второй год Самвел Карапетян оказывает финансовую помощь в размере $4 тыс семьям с четырьмя детьми из Арцаха. Тем самым, меценат поддерживает программу стимулирования рождаемости в республике", - сообщает пресс-служба фонда. Напомним, что в ходе прошедшего 23 ноября 2017 года ежегодного телемарафона Всеармянского фонда <Айастан> Самвел Карапетян пожертвовал на нужды Арцаха $2,5 млн.