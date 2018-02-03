Суббота, 3 Февраля 2018 11:59

АрмИнфо. На территории Армении с 3-7 ожидается ясная погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Как говорися в сообщении пресс-службы ведомства, с 3 по 5 февраля температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов, в восточных районах - на 6-8 градусов. Юго- западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду.

В Ереване с 3-7 февраля ожидается ясная погода без осадков.