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 Суббота, 3 Февраля 2018 11:51
Александр Аванесов

Левон Алтунян: В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения

Левон Алтунян: В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения

АрмИнфо. В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения, которая будет представлена на обсуждение. Об этом накануне в ходе рабочего совещания доложил президенту РА Сержу Саргсяну министр здравоохранения РА Левон Алтунян.

По его словам, которые приводит пресс-служба главы армянского государства, до конца года будет также завершена работа над разработкой нового проекта закона о здравоохранении, который также будет вынесен на широкое общественное обсуждение.  Представляя результаты осуществленных в 2017 году программ,  некоторые из которых еще продолжают находиться в стадии реализации, министр сообщил о сэкономленных  средствах, которые были направлены на финансирование программ с дефицитом.  Эти средства, продолжил Левон Алтунян, удалось сэкономить, благодаря усилению контроля, обеспечения прозрачности, повышения эффективности при использовании бюджетных денег.  Министр подчеркнул, что в результате централизации процесса закупок и внедрения новых механизмов также будут сэкономлены средства, которые предусмотрено направить на повышение качества медицинских услуг в поликлиниках.

В процессе реализации находится программа, направленная на обеспечение страховыми пакетами по предоставлению медицинских услуг

социально необеспеченных лиц. Государством были приобретены страховые пакеты для 100 тысяч бенефициариев, и в рамках стартовавшей с 1 октября 2017 года программы услуги были предоставлены порядка 35,8 тыс бенефициарам  Л. Алтунян также подчеркнул, что в целях увеличения продолжительности жизни населения и улучшения показателей смертности в стране стартовал процесс разработки концепций национальных стратегий по борьбе с сердечно - сосудистыми заболеваниями, злокачественными опухолями, хроническими заболеваниями легких, сформированы комиссии. По отдельной программе ведется скоординированная работа по решению проблемы туберкулеза.

Президент Армении отметил важность работы врачей первичного звена, расширение возможностей электронной системы здравоохранения. В ходе совещания обсуждался также вопрос модернизации региональных больниц и инфраструктур. Президент дал ряд поручений, в том числе, по ускорению  работы над разработкой стратегии реформ врачебных ассоциаций.

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