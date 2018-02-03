Суббота, 3 Февраля 2018 11:38

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что 3-го февраля по положению на 09:00 часов в Армении автомобильные дороги в основном проходимы.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Согласно данным департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.