Пятница, 2 Февраля 2018 19:36

АрмИнфо. В ходе председательства в ОБСЕ Италия уделит максимальное внимание кризису на Украине и так называемым затяжным конфликтам в зоне ОБСЕ - Нагорный Карабах, Приднестровье, Грузия. Об этом в интервью РИА Новости заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано перед началом визита в Киев и Москву.

По его словам, приоритетной задачей станет содействие поискам решения украинского кризиса. <В качестве действующего председателя ОБСЕ я отправляюсь с визитом на Украину с 30 по 31 января и в Москву 1 февраля, и буду иметь контакты с членами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в восточной Украине, миссии, которая играет ключевую роль в предотвращении рисков новой эскалации и которую Италия твердо поддерживает, в том числе и посредством значительного присутствия наблюдателей. Другой наш приоритет состоит в том, чтобы привлечь большее внимание к вызовам, исходящим из Средиземноморья, поскольку мы убеждены в том, что средиземноморское измерение является дополнением, а не альтернативой евроазиатскому измерению ОБСЕ. Этот посыл мы уже озвучили в октябре прошлого года на Средиземноморской конференции ОБСЕ, состоявшейся в Палермо. Наконец, в качестве председателя Италия намерена заняться усилением трех измерений, на которых основывается концепция всеобъемлющей безопасности ОБСЕ: военно-политического, экономически-экологического и человеческого>, - заявил итальянский министр.