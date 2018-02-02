Пятница, 2 Февраля 2018 19:35

АрмИнфо.Музыкальный переполох на грани нервного срыва в 2 действиях - так определяют жанр постановки «Вай, вай, или Вояж по-армянски» создатели постановки по пьесе Г.Тер-Алексаня на «Паломничество в церковь Святого Геворка в Телети, или Картинки из жизни армянских женщин Тифлиса».

Как пишет газета «Вечерний Саранск» впервые на сцене Государственного русского театра РМ и Мордовского национального драматического театра в рамках проходящего здесь ежегодного Международного фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», выступит труппа Московского Армянского театра. Пьеса написана на уже вышедшем из обихода тифлисском армянском диалекте, переведена на русский язык Славой Степаняном и завлитом театра Нелли Шахбазовой. Это смешная, полная курьезов история из жизни «тихого» армянского семейства. Место действия - Тифлис. Время действия - 19 век.

Как отмечается в публикации, история Московского Армянского театра уходит корнями в далекие 20-е годы XX века, когда в доме известных армянских благотворителей графов Лазаревых начала работать театральная студия, которую возглавил Сурен Хачатуров - старший брат композитора Арама Хачатуряна. Неоценимый вклад в развитие театра внес К.Станиславский, который преподавал культуру речи и мастерство актера, ставил с армянскими актерами спектакли, впрочем, так же как и Е.Вахтангов. В 1952 году деятельность театра была прервана. В 2002 году, ровно через полвека после закрытия, начинается новая история театра. Воссоздал его ученик и соратник Сергея Параджанова, театральный режиссер и актер Слава Степанян. Спектакли здесь играют на армянском и русском языках, некоторые - на языке оригинала пьес. А ставят их мастера из России, Армении, Германии, Грузии и других стран.

Тринадцатый по счету фестиваль соберет театральные коллективы из России, США, Израиля, Казахстана и Грузии. С 30 марта по 5 апреля на сцене пройдет 9 фестивальных показов.