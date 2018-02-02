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АрмИнфо.Музыкальный переполох на грани нервного срыва в 2 действиях - так определяют жанр постановки «Вай, вай, или Вояж по-армянски» создатели постановки по пьесе Г.Тер-Алексаня на «Паломничество в церковь Святого Геворка в Телети, или Картинки из жизни армянских женщин Тифлиса».
Как пишет газета «Вечерний Саранск» впервые на сцене Государственного русского театра РМ и Мордовского национального драматического театра в рамках проходящего здесь ежегодного Международного фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», выступит труппа Московского Армянского театра. Пьеса написана на уже вышедшем из обихода тифлисском армянском диалекте, переведена на русский язык Славой Степаняном и завлитом театра Нелли Шахбазовой. Это смешная, полная курьезов история из жизни «тихого» армянского семейства. Место действия - Тифлис. Время действия - 19 век.
Как отмечается в публикации, история Московского Армянского театра уходит корнями в далекие 20-е годы XX века, когда в доме известных армянских благотворителей графов Лазаревых начала работать театральная студия, которую возглавил Сурен Хачатуров - старший брат композитора Арама Хачатуряна. Неоценимый вклад в развитие театра внес К.Станиславский, который преподавал культуру речи и мастерство актера, ставил с армянскими актерами спектакли, впрочем, так же как и Е.Вахтангов. В 1952 году деятельность театра была прервана. В 2002 году, ровно через полвека после закрытия, начинается новая история театра. Воссоздал его ученик и соратник Сергея Параджанова, театральный режиссер и актер Слава Степанян. Спектакли здесь играют на армянском и русском языках, некоторые - на языке оригинала пьес. А ставят их мастера из России, Армении, Германии, Грузии и других стран.
Тринадцатый по счету фестиваль соберет театральные коллективы из России, США, Израиля, Казахстана и Грузии. С 30 марта по 5 апреля на сцене пройдет 9 фестивальных показов.
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|Президент Арцаха провел переговоры с исполнительным директором фонда "Айастан" и представителем группы компаний "Ташир"
|Премьер-министры Армении и Казахстана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Ваге Никоян: Согласно реформе транспортной сети пассажирам не придется платить за пересадки
|Премьер РА: В отношениях между Арменией и Беларусью имеется большой неиспользоанный потенциал для углубления двусторонних отношений
|Баку: Лавров и Мамедъяров обсудили карабахский конфликт
|Ереван входит в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий россиян на 23 февраля
|Сопредседатели МГ ОБСЕ 8-9 февраля посетят Ереван
|Омбудсмен Армении: Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема
|Перед предстоящими президентскими выборами в России при РЦНК в Ереване создан "Клуб избирателя"
|Дороги на территории Армении в основном проходимы
|Делегация ВС Армении в Москве приняла участие во встрече представителей министерств обороны государств -членов ОДКБ
|Вопросы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили мэр Еревана и посол Болгарии в Армении
|Глава Национального совета Швейцарской Конфедерации посетит Армению
|Казахстан подвел итоги своего председательства в Совете Безопасности ООН
|Лавров: Логика, чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности - не может работать в реальной жизни
|В Армении будет создан военный медиахолдинг "Зинуж Медиа"
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|Итальянское председательство в ОБСЕ считает, что МГ это не единственный возможный формат урегулирования карабахского конфликта
|В теченииe первой половины 2018г. Beeline улучшит фиксированный интернет десяткам тысяч абонентов
|В Армении из 12 инспекционных органов останутся 6
|В 2017 году 25.144 граждан Армении получили гражданство России
|Российские мотострелки отразило атаку ДРГ условного противника в горах Армении
|Заседания правительства Армении станут закрытыми
|Будущий премьер Армении разместится в резиденции президента
|Эксперт: Воздействие американских санкций в отношении России на Армению очевидно
|Состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О государственных наградах и почетных званиях"
|В Армении система оценки неимущих семей будет дополнена новыми показателями
|Кандидат в президенты от РПА вылетел в Россию для предвыборных встреч с представителями армянской общины РФ
|С 1 по 5 февраля температура воздуха в Армении поднимется на 6-8 градусов
|Гарегин II надеется на то, что Армен Саркисян будет баллотироваться на пост президента Армении
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Премьер Армении примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казахстане
|Президент России наградил медалью Пушкина доцента РАУ Лилит Меликсетян
|Электрические сети Армении предупреждают о плановых отключениях
|Захарова: Россия вместе с другими сопредседателями МГ предпринимает усилия по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта
|Макрон призвал не забывать день Геноцида армян
|Представители Европейской комиссии и замминистра охраны природы обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере охраны окружающей среды
|В текущем году в Ереване состоится третье заседание армяно-кувейтской межправительственной комиссии
|Президент Армении созвал заседание Совбеза
|Планируется расширить сотрудничество между Арменией и ЕС в области защиты населения
|Американский аналитик: Не исключено, что июльская встреча Путин-Трамп принесла российско-американским отношениям больше вреда, чем пользы
|Послы Армении и Франции в Румынии обсудили приоритеты армянской внешней политики
|Опрос: 51.5% мужчин и 1.8% женщин Армении являются активными курильщиками
|Эксперт: От прихода к власти Армена Саркисяна отношения с Россией не пострадают
|Эксперт: Санкции Минфина США в отношении российских бизнесменов соприкасаются с Арменией и различными сферами ее экономики
|Армения и Литва подписали программу по сотрудничеству в оборонной сфере на 2018 год
|Эксперт: Армения должна поднять вопрос продажи Россией вооружения Азербайджану
|Степан Сафарян: Мы должны заставить Россию считаться с нашей позицией во всех вопросах
|Веселые приключения Пашиняна в Италии благополучно завершились
|В Армении отметят День воинской славы России
|Армен Саркисян: Предложение Сержа Саргсяна о моем выдвижении на президентских выборах в Армении было “ожидаемой неожиданностью”
|Саргсян поздравил Саули Ниинистё в связи с переизбранием на пост главы Финляндии
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Посол США: Все установленные новой стратегией национальной безопасности США цели тем или иным образом прямо касаются также Армении
|"Global Finance" третий год подряд признает АРАРАТБАНК лучшим банком Армении по торговому финансированию
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