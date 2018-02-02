Пятница, 2 Февраля 2018 18:35

АрмИнфо. В Турции не могут не осознавать необратимость процесса международного признания Геноцида армян. Об этом сказал "Азатутюн" глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выражая отношение к заявлению турецкого коллеги относительно заявления президента Франции касательно Геноцида армян.

При этом армянский министр отметил, что политика отрицания, продолжающаяся более века, потерпела фиаско, однако, Турция всё еще цепляется за стереотипы. "Анкара не только не брезгует искажать исторические факты, но и реальность, в том числе, и посредством искажения решений ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека). В открытом письме Международной ассоциации геноцидоведов к премьер­министру Турции справедливо отмечается, что Геноцид армян широко задокументирован в тысячах официальных документах Соединенных Штатов и других стран, включая союзников Османской Турции - Германии и Австро-Венгрии. В свидетельствах дипломатов-очевидцев, миссионеров, спасшихся от геноцида, в десятках исторических и правовых исследованиях, в том числе, и в архивах военного трибунала Османской империи", - подчеркнул Налбандян.

По словам главы МИД Армении, стоит также напомнить, что Германия и Австрия в числе ряда других стран, кто не только признал Геноцид армян, но и признали долю собственной ответственности, в качестве союзника тогдашней Турции. "Международное сообщество неоднократно подчеркивало, что политика отрицания геноцидов создает благоприятную почву для повторения преступлений против человечности. Вместо того, чтобы называть "популистами" тех, кто признал Геноцид армян, Анкара должна отказаться от опасного популизма - политики отрицания, и найти в себе смелость принять собственную историю", - заключил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции призвал не забывать день Геноцида армян в Османской империи. "Мы никогда не должны забывать 24 апреля 1915 года - Геноцид армян, первый геноцид двадцатого века. Более того, День Геноцида армян должен быть включен в календарь памятных дней Франции. Решение об этом будет принято в ближайшее время", - сказал Макрон. При этом глава Франции призвал бороться с отрицанием Геноцида армян. "Законопроект о криминализации отрицания геноцидов вновь будет внесен на обсуждение и голосование в ближайшее время. Эта борьба позволяет нам смотреть в глаза сегодняшней реальности и нынешним трагедиям",- сказал французский лидер.

Это заявление Макрона было негативно воспринято в Турции. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу выразил недоумение решением Макрона о намерении внести День памяти жертв Геноцида армян во французский календарь: "Что изменится от того, будет ли внесен этот вопрос в повестку или нет? Франция говорит о праве. Однако есть четкое постановление суда. Термин геноцид - правовой, а не политический. Конституционный суд Франции вынес свой вердикт по этому вопросу. Если бы Франция верила в право, то не было бы необходимости вносить этот вопрос в повестку".