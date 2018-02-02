Пятница, 2 Февраля 2018 17:48

АрмИнфо. Президент Арцаха Бако Саакян принял исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданяна, заместителя директора фонда Арарата Хлгатяна и представителя группы компаний "Ташир" Нарека Карапетяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, в ходе встречи, на которой присутствовали госминистр Араик Арутюнян и министр труда,

социальных вопросов и миграции Самвел Аванесян, были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления разных программ в Арцахе.

Саакян подчеркнул, что группа компаний "Ташир" и благотворитель Самвел Карапетян всегда уделяют особое внимание Арцаху, при их непосредственном участии в республике осуществляются многочисленные программы стратегического значения. Глава государства выразил надежду, что высокий уровень сотрудничества будет сохранен и впредь.