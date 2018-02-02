Пятница, 2 Февраля 2018 17:44

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян, находящийся с рабочим визитом в Алматы, 2 февраля встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, Карапетян отметил, что благодаря совместной работе в течение первых 11 месяцев прошлого года объем товарооборота между двумя странами по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 51,2%. Главы правительств были едины во мнении о необходимости продолжения усилий по улучшению этих показателей и дальнейшему углублению экономических связей.

Премьер-министр РА подчеркнул, что оба государства обладают многочисленными перспективными проектами, которые могут быть реализованы на совместных и взаимовыгодных условиях. Собеседники также коснулись вопросов сотрудничества в области информационных технологий, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, а также реализации совместных программ.

Карен Карапетян также рассказал своему коллеге о возможностях свободной экономической зоны, открытой недавно в Мегри на армяно-иранской границе, подчеркнув, что эти и другие торговые режимы дают хорошую возможность, через Армению выйти на другие крупные рынки.

Согласно данным Национальной статслужбы Армении, в 2017 году товарооборот между двумя странами составил 8 млн 986 тыс долл, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 59%.

При этом, объемы экспорта армянской продукции в Казахстан снизились на 1,2%, составив 4 млн 915 тыс долл, а импорт из Казахстана вырос в 6 раз - до 4 млн 070 тыс долл.