Пятница, 2 Февраля 2018 15:16

АрмИнфо. " Наша задача сделать транспортную сеть оптимальной и максимально приемлемой в финансовом плане. Мы намерены устранить дублирующие друг друга маршруты, таким образом, мы разгрузим улицы столицы и решим проблему, связанную с пробками", - заявил 2 февраля на пресс-конференции руководитель рабочей группы по проведению реформ общественного транспорта Еревана, вице-мэр Ваге Никоян.

По словам Никояна, в соответствии с новым проектом, предлагается сократить количество существующих транспортных средств и линий примерно в три раза. В соответствии с этим вместо нынешних 115 маршрутов будет действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств - 939. Согласно логике новой сети, транспортные средства будут действовать на взаимодополняющей основе и последовательно продолжать друг друга. Проект призван разгрузить центр города за счет сокращения числа маршрутов. Также вице-мэр отметил, что с началом проекта в столице начнут работать большие автобусы длиной в 18 метров, применение которых, по его мнению, станет наилучшим решением для Еревана. Вице-мэр пояснил, что длина автобусов в 18 м объясняется их экономичностью. Он напомнил, что именно большие автобусы благодаря экономичности позволят сократить затраты и, тем самым, снизить стоимость проезда.

В то же время, согласно проекту, новая сеть маршрутов предназначена для автобусов, троллейбусов и интегрированной системы метро, она исключает микроавтобусы. Кроме того, был принят ряд стандартов в отношении пропускной способности и технических возможностей дорог и остановок, объема пассажирских перевозок, частоты прибытия транспортных средств и т.д.

Также вице-мэр заявил, что реформирование общественного транспорта в Армении не станет поводом для сокращения водителей. "На данный момент водители перегружены и один человек работает в две смены, применив нашу новую систему, на каждом маршруте будут работать два водителя, что приведет к созданию новых рабочих мест", - заявил Ваге Никоян.

Также вице-мэр отметил тот факт, что согласно проекту общественный транспорт начнет работу на полчаса раньше - то есть с 6:30, а раньше общественный транспорт начинал работу в 7 часов, и работать транспорт будет до полуночи, при этом, ранее он работал до 11 часов ночи. Также Никоян обратил внимание на то, что интервалы станут короче, таким образом, среднее время ожидания на остановке составит около 3 минут. В то же время вице-мэр подчеркнул тот факт, что транспорт будет работать по графику.

Что касается вопроса стоимости проезда, то, по словам Никояна, стоимость не будет зависеть от количества пересадок. По словам

вице-мэра, по предварительным подсчетам, около 40% жителей столицы будут ездить без пересадок, около 30% с одной пересадкой, следовательно, остальное население Еревана будет ездить с двумя пересадками. Максимальным числом пересадок будет - 3, однако, согласно данной реформе пассажирам не придется платить за пересадки. Однако повысится плата за проезд или нет, пока не ясно. "Для нас главным приоритетом является сделать проезд максимально доступным для всех наших граждан. Принцип новой системы заключается в том, что билетная система будет строиться таким образом, чтобы человек платил один раз за один маршрут, несмотря на пересадки. Какая система оплаты будет выбрана (по времени, километражу, числу остановок), пока не определено"- отметил Никоян.

Относительно того, на какие средства будет реализован данный проект, вице-мэр отметил, что возможны два варианта - либо привлечение авторитетной иностранной организации, либо если данный вариант не сработает, инвестиции готова осуществить мэрия Еревана. В тоже время вице-мэр пояснил, что существует устная договоренность с Европейским инвестиционным банком. "Но мы, в первую очередь, рассчитываем на привлечение частного зарубежного оператора", - заявил Никоян. Что касается сроков реализации проекта, вице-мэр отметил, что пока отступлений от графика нет, и к концу года планируется заключить соответствующие договора. Отметим, что 18 января состоялось первое заседание Экспертной рабочей группы по реформированию общественного транспорта Еревана, на котором Глава Рабочей группы, вице-мэр Еревана Ваге Никоян представил проект, разработанный консультантом WYG, который будет исследован членами рабочей группы.