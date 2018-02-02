Пятница, 2 Февраля 2018 15:10

АрмИнфо. В отношениях между Арменией и Беларусью имеется большой неиспользоанный потенциал для углубления двусторонних отношений.

Об этом 2 февраля на полях Евразийского межправительственного совета в Алматы заявил премьер-министр РА Карен Карапетян в ходе встречи со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым, сообщила пресс-служба правительства РА.

Карен Карапетян с удовлетворением констатировал, что за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года товарооборот между Арменией и Беларусью вырос на 20%, и необходимо поддерживать наметившиеся между двумя государствами положительные тенденции.

Премьер-министр РА проинформировал своего белорусского коллегу о возможностях недавно открывшейся на армяно-иранской границе свободной экономической зоны "Мегри", отметив, что она может быть интересной для белорусского бизнеса, и, в частности, для предприятий, занятых в сфере сельского хозяйства.

Собеседники обсудили возможности углубления сотрудничества по ряду сфер, в частности, по таким направлениям, как животноводство, информационные технологии и др. В этом контексте была подчеркнута важность эффективной работы межправительственной комиссии.

В ходе встречи были также подняты вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.