Пятница, 2 Февраля 2018 14:56

АрмИнфо. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров в ходе телефонного разговора обсудили нагорно- карабахский конфликт.

Как сообщает АПА, об этом сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев. По его словам министры провели обмен мнениями вокруг тем региональной и международной повестки, а также правового статуса Каспийского моря, переговоров по урегулированию карабахского конфликта и вопросов двустороннего сотрудничества.

Меж тем, как сообщается на официальном сайте МИД России, 1 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, международной и региональной повестки дня.