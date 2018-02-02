Пятница, 2 Февраля 2018 14:48

АрмИнфо. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ отправятся российские туристы на праздник 23 февраля.

Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами в февральские праздничные выходные с 23 по 25 февраля 2018 года. Минск, Астана, Баку, Ереван и Ташкент входят в топ-5 городов СНГ, популярных для путешествий и отдыха россиян на праздник 23 февраля.

По данным Tvil.ru, в столице Армении туристы бронируют проживание на праздник 23 февраля в среднем на 2 дня и потратят на проживание 2,4 тысячи рублей в сутки. В Астану приедут на февральские праздничные выходные в среднем на 2 дня (2,8 тысяч рублей), в Минск - на 2,5 дня (2 тысячи рублей), а Ташкент - на 3 дня (2 тысячи рублей).

Ранее российские СМИ сообщали, что в 2017 году туризм из России в Армению вырос на треть - на 32% или до 279 тысяч поездок. В списке самых популярных зарубежных стран у российских туристов в 2017 году Армения занимает 27 место.