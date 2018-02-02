Пятница, 2 Февраля 2018 14:45

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 8-9 февраля посетят Ереван. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Как стало известно из азербайджанских СМИ, перед визитом в Ереван, посредники 6-7 февраля посетят Баку. Также запланирован визит посредников в Арцах.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что в рамках визита будут продолжены интенсивные и конструктивные обсуждения по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Договоренность о визите посредников в регион была достигнута на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове 18 января.