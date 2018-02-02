Пятница, 2 Февраля 2018 12:17

АрмИнфо.Правоохранительные органы Армении обязаны в уголовно-процессуальном порядке немедленно проверить информацию, связанную с угрозами в адрес сайта "Medialab.am", которые были опубликованы в социальной сети "Facebook". Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека, которое приводит офис Омбудсмена.

Защитник прав человека считает, что лицо, допустившее угрозы, должно понести строгую ответственность в целях предотвращения подобных явлений в будущем. "Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема", - отмечает Омбудсмен.

Сотрудники офиса омбудсмена по собственной инициативе начали изучение

данного вопроса, потребовав от правоохранительных органов информацию,

связанную с этим делом.

Отметим, что 31 января группа журналистских организаций выступила с заявлением с требованием найти и привлечь к уголовной ответственности незнакомца, который в социальной сети "Facebook" угрожал расправой редакции сайта "Medialab.am". После того, как на данном сайте появилась информация о закупке Министерством обороны в декабре цветов на 7 млн драммов и о коррупционных рисках, от одного из пользователей соцсети "Facebook" стали поступать угрозы в адрес представителей сайта, обещая расправу в стиле "Шарли Эбдо". По словам главного редактора сайта Марианны Григорян, это не первый случай угроз в адрес сайта, однако, на сей раз все иначе. Так в августе прошлого года неизвестные сломали окна машины редактора сайта и похитили карикатуры на руководство страны. Преступника так и не удалось найти, а уголовное дело было закрыто. После данных угроз Марианна Григорян обратилась в правоохранительные органы