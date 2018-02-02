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АрмИнфо.По положению на 10:30 часов 2 февраля дороги на территории Армении в основном проходимы.
Как сообщает МЧС Армении, со 2-6 февраля ожидается погода без осадков. Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар. "Исходя из
неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии и МЧС Южной Осетии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.
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|Премьер-министры Армении и Казахстана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
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|Омбудсмен Армении: Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема
|Перед предстоящими президентскими выборами в России при РЦНК в Ереване создан "Клуб избирателя"
|Дороги на территории Армении в основном проходимы
|Делегация ВС Армении в Москве приняла участие во встрече представителей министерств обороны государств -членов ОДКБ
|Вопросы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили мэр Еревана и посол Болгарии в Армении
|Глава Национального совета Швейцарской Конфедерации посетит Армению
|Казахстан подвел итоги своего председательства в Совете Безопасности ООН
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|В Армении будет создан военный медиахолдинг "Зинуж Медиа"
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|Итальянское председательство в ОБСЕ считает, что МГ это не единственный возможный формат урегулирования карабахского конфликта
|В теченииe первой половины 2018г. Beeline улучшит фиксированный интернет десяткам тысяч абонентов
|В Армении из 12 инспекционных органов останутся 6
|В 2017 году 25.144 граждан Армении получили гражданство России
|Российские мотострелки отразило атаку ДРГ условного противника в горах Армении
|Заседания правительства Армении станут закрытыми
|Будущий премьер Армении разместится в резиденции президента
|Эксперт: Воздействие американских санкций в отношении России на Армению очевидно
|Состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О государственных наградах и почетных званиях"
|В Армении система оценки неимущих семей будет дополнена новыми показателями
|Кандидат в президенты от РПА вылетел в Россию для предвыборных встреч с представителями армянской общины РФ
|С 1 по 5 февраля температура воздуха в Армении поднимется на 6-8 градусов
|Гарегин II надеется на то, что Армен Саркисян будет баллотироваться на пост президента Армении
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Премьер Армении примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казахстане
|Президент России наградил медалью Пушкина доцента РАУ Лилит Меликсетян
|Электрические сети Армении предупреждают о плановых отключениях
|Захарова: Россия вместе с другими сопредседателями МГ предпринимает усилия по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта
|Макрон призвал не забывать день Геноцида армян
|Представители Европейской комиссии и замминистра охраны природы обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере охраны окружающей среды
|В текущем году в Ереване состоится третье заседание армяно-кувейтской межправительственной комиссии
|Президент Армении созвал заседание Совбеза
|Планируется расширить сотрудничество между Арменией и ЕС в области защиты населения
|Американский аналитик: Не исключено, что июльская встреча Путин-Трамп принесла российско-американским отношениям больше вреда, чем пользы
|Послы Армении и Франции в Румынии обсудили приоритеты армянской внешней политики
|Опрос: 51.5% мужчин и 1.8% женщин Армении являются активными курильщиками
|Эксперт: От прихода к власти Армена Саркисяна отношения с Россией не пострадают
|Эксперт: Санкции Минфина США в отношении российских бизнесменов соприкасаются с Арменией и различными сферами ее экономики
|Армения и Литва подписали программу по сотрудничеству в оборонной сфере на 2018 год
|Эксперт: Армения должна поднять вопрос продажи Россией вооружения Азербайджану
|Степан Сафарян: Мы должны заставить Россию считаться с нашей позицией во всех вопросах
|Веселые приключения Пашиняна в Италии благополучно завершились
|В Армении отметят День воинской славы России
|Армен Саркисян: Предложение Сержа Саргсяна о моем выдвижении на президентских выборах в Армении было “ожидаемой неожиданностью”
|Саргсян поздравил Саули Ниинистё в связи с переизбранием на пост главы Финляндии
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Посол США: Все установленные новой стратегией национальной безопасности США цели тем или иным образом прямо касаются также Армении
|"Global Finance" третий год подряд признает АРАРАТБАНК лучшим банком Армении по торговому финансированию
|Конверс Банк за 2017 год увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, вплотную подведя к пятерке лидеров свои основные финансовые показатели
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|Серж Саргсян потребовал от сотрудников внешнеполитического ведомства большего темпа в работе
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