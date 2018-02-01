Четверг, 1 Февраля 2018 19:02

АрмИнфо. По приглашению спикера Национального Собрания Армении Ара Баблояна с 3 по 8 февраля в Армению прибудет делегация во главе с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Буманом.

Как сообщает пресс-служба Парламента, делегация встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном, премьер- министром Кареном Карапетяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. В рамках визита состоится встреча деловых кругов двух стран.