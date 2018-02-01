Четверг, 1 Февраля 2018 15:55

АрмИнфо. ОБСЕ продолжит совместную активную работу для решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом 1 февраля в Москве на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Коснувшись вопроса увеличения числа представителей офиса Каспршика на линии соприкосновения войск, российский министр сказал: "Как я понимаю, речь идет не столько о расширении офиса Личного представителя действующего представителя ОБСЕ по карабахскому урегулированию, сколько об увеличении количества наблюдателей на лини соприкосновения".

Лавров напомнил, что эта история началась в начале 2010 года. По его словам, шли переговоры об укреплении мер доверия в зоне конфликта, но конкретно, в апреле 2016 года, после известного инцидента на линии соприкосновения, состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана в Вене при участии министров иностранных дел стран-сопредседателей, а в июне 2016 года состоялась трехсторонняя встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге с участием сопредседателей. При этом Лавров добавил, что на этой встрече, в качестве практического шага по укреплению доверия, была достигнута договоренность добавить буквально несколько человек - 6-7 в качестве дополнительных наблюдателей на линии соприкосновения. "И вот с тех пор эта работа велась. По-моему, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности. Мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет ее оперативно ввести ее в действие. Я слышал такие сомнения, что если мы увеличиваем количество наблюдателей, если стремимся консолидировать условия безопасности на линии соприкосновения, не станет ли это поводом для увековечивания этого конфликта и не лишит ли это стимула к политическому урегулированию. Наверное, все-таки, нужно исходит из того, что любые процессы урегулирования любых конфликтов, будь то конфликт в Карабахе, на Донбассе должны включать в себя параллельные движения, синхронизированные, всеобъемлющие движения. И шаги по укреплению безопасности и политическому урегулированию. И в любом случае, логика, согласно которой, чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности, она, наверное, не может работать в реальной жизни. Так, что рассчитываю, что то, о чем договорились министры иностранных дел Армении и Азербайджана, и что было поддержано сопредседателями ОБСЕ - будет реализовано", - заключил глава МИД России.