По словам министра охраны природы Арцвика Минасяна, представленный пакет направлен на решение проблем с опустыниванием и борьбу с нарушениями земельного грунта. В частности, земли в Армении будут квалифицированы как обрабатываемые, включающие пахотные земли из земельного фонда сельскохозяйственного значения и лесного фонда, многолетние насаждения, приусадебные и садоводческие земли и др. По словам Минасяна, проект поправок разработан, исходя из обязательств, принятых Арменией в рамках Конвенции ООН "О борьбе с опустыниванием", других международных договоров. Анализ земельного грунта позволит реально определить изменения, вызванные природными факторами и деятельности человека, особенно, при строительстве автомобильных дорог.

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