Четверг, 1 Февраля 2018 15:33

АрмИнфо. Любая форма организационной поддержки будет чрезвычайно полезна в достижении урегулирования карабахского конфликта.

Об этом 1 февраля в Москве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил его итальянский коллега действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано, коснувшись договоренности об увеличении офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Именно исходя из этого, мы считаем, что речь идет о довольно важном и позитивном шаге. Могу также добавить, что проведенная работа и то, что будет сделано, соответствует Хельсинскому заключительному акту. Считаю, что это один из тех феноменов, который будет являться зримой и весомой поддержкой ускорению процесса урегулирования", - сказал Альфано, и в этом контексте выразил полную поддержку деятельности Минской группы ОБСЕ.

"При этом, мы не думаем, что это единственный возможный формат. Однако, наша позиция заключается в том, чтобы продолжить политику, которую занимала предыдущая страна-сопредседатель в Организации. И мы полагаем, что это справедливо" - заключил действующий председатель ОБСЕ.