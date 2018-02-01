Четверг, 1 Февраля 2018 15:28

АрмИнфо. Beeline объявил о планах по широкомасштабной модернизации инфраструктуры фиксированного широкополосного интернета в регионах Армении. Как сообщает пресс-служба компании, в течение первой половины 2018 года в компании предусмотрены работы по полной модернизации абонентских сетей в Варденисе, Горисе и Степанаване.

<В конце прошлого года Beeline отчитался о крупнейшей модернизации мобильной сети. В этом году мы продолжаем улучшать нашу инфраструктуру и начинаем с фиксированного интернета. Отмечу, что эти инвестиции - залог высокого качества наших услуг>, - отметил Генеральный Директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В свою очередь директор технического блока Beeline в Армении Максим Левин подчеркнул: <Проектом предстоящей модернизации предусмотрена замена технического оборудования на почти сотне уличных шкафов сети доступа, монтаж новых выносных шкафов по технологии FTTC, а также

частичная замена абонентской инфраструктуры. Все это позволит значительно повысить качество и скорости широкополосных услуг действующим абонентам и расширить емкость сети для значительного числа новых подключений>.

Отметим, что по итогам модернизации значительно возрастет качество фиксированного широкополосного интернета у десятков тысяч действующих абонентов Beeline, а увеличившаяся емкость сети позволит подключить к качественному интернету Beeline еще больше клиентов. Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".