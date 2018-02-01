Четверг, 1 Февраля 2018 15:25

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 1 февраля одобрило проект закона "Об органах системы государственного управления", который в установленном порядке будет направлен на рассмотрение Национального Собрания РА.

Представляя документ, министр юстиции РА Давид Арутюнян отметил, что помимо основного закона в парламент страны будет представлен и пакет смежных законов. По сути, речь идет об органах управления при правительстве, премьер-министре и министрах. В частности, устанавливается, что у премьер-министра должно быть 4 подчиненных органа - СНБ, Полиция, Служба государственной охраны и Служба государственного контроля. Правительству будут подчиняться 12 органов - КГД, Комитет градостроительства, Комитет по регулированию ядерной безопасности, Статистический комитет, а также шесть инспекционных органов - Инспекционный орган по здравоохранению, Инспекционный орган по пожарной и технической безопасности, Инспекционный орган по энергетике, Инспекционный орган по образованию, Инспекционный орган по контролю рынка и Инспекционный орган по транспорту. Предусмотрено поэтапно сократить 12 инспекционных органов до 6. Планируется также, что Полиция, согласно новой редакции Конституции, из органа при Правительстве станет органом, подчиняющимся премьер- министру страны. Согласно законопроекту, глава Правительства также утверждает Устав и устанавливает максимальное число сотрудников Полиции. А начальник Полиции в пределах ее структуры может создать инфраструктурные подразделения. Контроль над деятельностью Полиции будут осуществлять Правительство и премьер-министр.

В законопроекте представлен также порядок назначения руководителей органов системы государственного управления, за исключением начальника Генерального штаба, поскольку вооруженные силы управляются правительством РА, максимальное число статных единиц. Примерный устав всех органов определяет правительство РА. Среди органов, подчиняющихся министерствам, Арутюнян выделил два - службы государственного церемониала и генеральный штаб. Руководителей органов системы государственного управления назначает и освобождает премьер-министр РА по предложению руководителей соответствующих министерств. Органы системы государственного управления могут обладать своими внебюджетными фондами, которые в то же время не могут пополняться за счет начисленных штрафов и пенни.

Закон вступит в силу со дня вступления в должность новоизбранного президента Армении.